Süper Lig’in 8’inci haftasının kapanış mücadelesinde Bursaspor, Osmanlıspor’u ağırlayacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda oynanacak olan bu zorlu randevu saat 20.00’de başlayacak ve maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarın Ongun yapacak. Karşılaşmanın 4’üncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

7 KEZ PUANLARI PAYLAŞTILAR

2009-10 sezonu dışında iki ekip Süper Lig’de 11’inci kez kozlarını paylaşacak. Bu mücadelelerde beraberlik ön plana çıkarken 7 karşılaşma da taraflar sahadan birer puanla ayrıldı, Bursaspor 1 kez kazanırken Osmanlıspor ise 2 kez galip geldi. Ligde 17 maçtır berabere kalmayan yeşil beyazlı ekibin, sahadan 1 puanla ayrıldığı son maç ise geçen sezon ligde oynanan Osmanlıspor mücadelesiydi.

EVİNDE KAZANAMIYOR

2009-10 sezonunda içeride ve dışarıdaki maçlarda alınan 3-0’lık hükmen galibiyetler dışında, Bursaspor rakibini evinde mağlup edemedi. Osmanlıspor’un daha önceki randevulardaki 2 galibiyetini de Bursa’da alması ise dikkat çekti. Buna karşın Osmanlıspor, ligde oynadığı son 6 deplasman maçında galip gelemezken, Bursaspor da son olarak evinde Galatasaray’a 2-1 kaybetti.

BURSASPOR’DE EKSİK ÇOK

Yeşil beyazlı ekipte bu mücadele öncesinde sakatlar ise can sıkıyor. Bu hafta içerisinde sakatlık yaşayan Emmanuel Badu ve Sercan Yıldırım yarın sahada olamayacak. Bu iki ismin yanı sıra; Furkan Özçal ile birlikte antrenmanlarda fizyoterapist ile çalışan Bilal Kısa ve Josua John da yarın forma giyemeyecek. Sakatlığını büyük ölçüde atlatan ve hazır hale gelen Pablo Martin Batalla ise oynayabilecek.

Osmanlıspor’da Aminu Umar ve Sokol Cikalleshi, Bursaspor’a attığı gollerle ön plana çıkıyor. Aminu Umar, Osmanlıspor formasıyla yeşil beyazlı ekibe 4 maçta 3 gol atarken; Cikalleshi de ligde Bursaspor’a karşı forma giydiği 4 maçta 3 gol kaydetti.