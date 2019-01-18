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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
18.01.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Bursaspor evinde Fenerbahçe'yi 10 maçtır yenemiyor

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Bursaspor evinde Fenerbahçe'yi 10 maçtır yenemiyor

Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Bursaspor, rakibini evinde son 10 maçtır yenemiyor. Son olarak 9 yıl önce sarı lacivertli ekibe karşı galibiyet elde eden yeşil beyazlılar bu şanssızlığını kırmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Bursaspor, pazartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçıyla başlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan bu mücadele öncesinde iki takım da hazırlıklarını sürdürürken, yeşil beyazlı ekip rakibi karşısındaki talihsizliğine son vermek istiyor. Fenerbahçe'yi evinde ağırladığı lig ve kupa dahil olmak üzere 10 maçtır yenemeyen Bursaspor, bu mücadelelerin 5'inde berabere kaldı, 5 kez de gülen taraf sarı lacivertliler oldu.

Yeşil beyazlılar, Fenerbahçe'yi son olarak evinde 11 Şubat 2010'da oynanan kupa maçında 3-1 yenmişti.

YALNIZCA ERTUĞRUL KALDI!
Bursaspor, Fenerbahçe'yi son olarak 2016/17 sezonunda oynanan lig karşılaşmasında yenmeyi başardı. 11 Eylül 2016'da İstanbul'da oynanan mücadeleyi yeşil beyazlılar, Pablo Martin Batalla'nın golüyle 1-0 kazandı. O günden sonra oynanan 4 lig maçının ise 3'ünü sarı lacivertliler kazandı, biri ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçın kadrosunda yer alan oyunculardan bugün ise kadroda yalnızca kaptan Ertuğrul Ersoy bulunuyor. O günkü mücadelenin maç kadrosunda yer alan 17 oyuncu ile yollar daha sonralarında ayrıldı.

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