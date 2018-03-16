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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Haberler Futbol HaberleriBursaspor evinde Demir Grup Sivasspor’u konuk edecek!
Futbol Bursaspor evinde Demir Grup Sivasspor’u konuk edecek!
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Futbol
dha
16.03.2018 - 10:32, Son Güncelleme:

Bursaspor evinde Demir Grup Sivasspor’u konuk edecek!

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Bursaspor evinde Demir Grup Sivasspor’u konuk edecek!

Spor Toto Süper Lig’de 26’ncı hafta mücadelesinde Bursaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor’u konuk edecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek’in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Candaş Elbil yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa.

Daha önce Göçek’in bir kez düdük çaldığı iki takımın mücadelesinde, 2011-12 sezonunda Bursa’da oynanan maçı konuk Sivas ekibi, 2-1 kazanmıştı. Bu aynı zamanda Sivas temsilcisinin, ligde Bursa’yı deplasmanda en son yendiği maçtı.

LİGDE 10’AR GALİBİYET

Süper Lig’de iki ekip, bugüne kadar 23 kez kozlarını paylaştı. Her iki takım da 10’ar galibiyet elde ederken, sadece 3 mücadeleden eşitlik çıktı. Kupa ve bir alt ligde de karşılaşan Bursaspor ile Sivasspor’un toplamda ise 33 randevusunda 17 kez gülen yeşil beyazlılar oldu, Sivas ekibi ise 13 kez sahadan galip ayrıldı. 3 beraberlik de yalnızca lig maçlarında görülürken, sezonun ilk yarısında Sivas’ta oynanan maçta da taraflar puanları paylaşmıştı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 108Bursaspor - Sivasspor
    3
    MS1
    2,10
    4710kez oynandı
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BURSASPOR EVİNDE KAZANIYOR

Sivas ekibini konuk ettiği sahasındaki son 5 resmi maçtan da galibiyetle ayrılan Bursaspor, bu maçların 4’ünde de kalesini gole kapatmayı başardı. Bu sezon evinde oynadığı maçlarda puanlarının önemli bir kısmını toplayan yeşil beyazlılar, toplam 30 puanının 22’sini iç saha maçlarında elde etti. Bursaspor, bu sezon ligde evindeki 5 maçlık galibiyet hasretine önceki hafta oynadığı Kayserispor maçıyla son verirken, Sivas ekibi de deplasmanda 6 maçlık kazanamama serisini önceki hafta Antalyaspor’u yenerek bitirmişti.

SHEHU OYNAYAMAYACAK

Bu zorlu randevu öncesi iki ekipte de eksikler bulunuyor. Abdullahi Shehu, kart cezası nedeniyle Demir Grup Sivasspor’a karşı forma giyemeyecek. Sakatlıkları devam eden Emmanuel Badu ve Sercan Yıldırım da maç kadrosunda yer almayacak. Ayrıca Bursaspor’da Pablo Batalla ve Jires Kembo da sarı kart sınırında bulunuyor. Sivasspor’da ise Mert Hakan sakatlığı nedeniyle oynayamayacak.

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