Bursaspor evinde Akhisar'ı farklı geçti

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, İlker Takpak
Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı, Titi, Ekong, Aziz Eraltay, Agu, Badu, Delarge (Dk. 68 Yusuf Erdoğan), Batalla (Dk. 77 Bilal Kısa), Ekoko (Dk. 81 Atta), Stancu
Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Eray Ataseven, Barbosa (Dk. 68 Onur Ayık), Caner Osmanpaşa, Soner Aydoğdu, Henrique (Dk. 77 Muğdat Çelik), Miguel Lopes, Ömer Bayram, Sissoko (Dk. 57 Hora), Olcan Adın, Serginho
Goller: Dk. 51 Batalla, Dk. 66 Delarge, Dk. 74 Stancu (Bursaspor)
Sarı Kartlar: Dk. 22 Sissoko (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 76 Yusuf Erdoğan, Dk. 87 Harun Tekin (Bursaspor)
MAÇIN GOL DAKİKALARI
51. dakikada Bursaspor 1-0 öne geçti. Titi'nin soldan yaptığı ortada ceza alanı içinde topla buluşan Batalla, topu kafayla kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 1-0
66. dakikada Bursaspor farkı 2'ye çıkardı. Rakip kontratağa çıkarken topu kapan Ekoko, ara pasla topu savunmanın arkasına sarkan Delarge ile buluşturdu. Karşı karşıya kaldığı kaleci Lukac'ı çalımlayan Delarge, topu boş kaleye gönderdi: 2-0
74. dakika Bursaspor, 3. golü buldu. Sol kanattan gelişen atakta topla buluşan Ekoko, topu penaltı noktasındaki Stancu'ya attı. Topu güçlükle kontrol eden Stancu, yaptığı sert vuruşla takımının 3. golüne imza attı: 3-0