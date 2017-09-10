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Bursaspor evinde Akhisar'ı farklı geçti

Süper Lig'de 4. hafta maçında Bursaspor sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-0 mağlup etti. Bursa Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Bursaspor'a farklı galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Batalla, 66. dakikada Dzon Delarge ve 74ç dakikada Stancu kaydetti. Bu sonucun ardından Bursaspor puanını 6'ya yükseltirken, Akhisarspor 7 puanda kaldı.

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Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, İlker Takpak 
Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı, Titi, Ekong, Aziz Eraltay, Agu, Badu, Delarge (Dk. 68 Yusuf Erdoğan), Batalla (Dk. 77 Bilal Kısa), Ekoko (Dk. 81 Atta), Stancu 
Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Eray Ataseven, Barbosa (Dk. 68 Onur Ayık), Caner Osmanpaşa, Soner Aydoğdu, Henrique (Dk. 77 Muğdat Çelik), Miguel Lopes, Ömer Bayram, Sissoko (Dk. 57 Hora), Olcan Adın, Serginho 
Goller: Dk. 51 Batalla, Dk. 66 Delarge, Dk. 74 Stancu (Bursaspor) 
Sarı Kartlar: Dk. 22 Sissoko (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 76 Yusuf Erdoğan, Dk. 87 Harun Tekin (Bursaspor)

Bursaspor evinde Akhisarı farklı geçti

MAÇIN GOL DAKİKALARI
51. dakikada Bursaspor 1-0 öne geçti. Titi'nin soldan yaptığı ortada ceza alanı içinde topla buluşan Batalla, topu kafayla kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 1-0 
66. dakikada Bursaspor farkı 2'ye çıkardı. Rakip kontratağa çıkarken topu kapan Ekoko, ara pasla topu savunmanın arkasına sarkan Delarge ile buluşturdu. Karşı karşıya kaldığı kaleci Lukac'ı çalımlayan Delarge, topu boş kaleye gönderdi: 2-0 
74. dakika Bursaspor, 3. golü buldu. Sol kanattan gelişen atakta topla buluşan Ekoko, topu penaltı noktasındaki Stancu'ya attı. Topu güçlükle kontrol eden Stancu, yaptığı sert vuruşla takımının 3. golüne imza attı: 3-0 

Bursaspor evinde Akhisarı farklı geçti

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