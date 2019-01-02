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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.01.2019 - 12:23, Son Güncelleme:

Bursaspor en fazla transferini yine kendi bünyesinden gerçekleştirdi

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Bursaspor en fazla transferini yine kendi bünyesinden gerçekleştirdi

Son 10 sezon içerisinde 173 oyuncuyu kadrosuna katan Bursaspor, bu oyuncuların yüzde 17’sini kendi altyaş gruplarından A Takım’a dahil etti. Yeşil beyazlılar, dış transferde en fazla Galatasaray’dan oyuncu aldı.

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarı hazırlıklarına bugün Antalya’daki kampıyla birlikte başlayacak Bursaspor’da 32 kişilik kamp kadrosu oluşturulurken, kadronun içerisinde 16 oyuncunun altyapıdan yetişmiş olması dikkat çekti. Samet Aybaba’nın teknik direktörlük koltuğuna gelişiyle birlikte genç ve altyapısından çıkan oyuncularına bu sezon daha fazla şans tanıyan yeşil beyazlıların, son 10 yılda ise yaptığı transferlerde yine kendi oyuncularına yöneldiği görülüyor.

30 OYUNCU ALT YAŞ GRUPLARINDAN
Bursaspor, son 10 sezon içerisinde toplamda 173 oyuncuyu kadrosuna dahil ederken, bu oyuncuların 30’u kendi altyaş takımlarından yetişen futbolcular oldu. Bu süreç çerçevesinde yeşil beyazlılar, en fazla transferi U21 Takımı’ndan gerçekleştirdi. U21 Takımı’ndan 21 oyuncu, A Takım’a yükselirken; U19 Takımı’ndan 5, U16 Takımı’ndan 2, U18 ve U17 Takımı’ndan da birer oyuncu, A Takım kadrosunda yer aldı.

EN FAZLA TRANSFER GALATASARAY'DAN
Yeşil beyazlılar, geride kalan 143 oyuncu transferini ise 95 ayrı kulüpten gerçekleştirdi. Bu noktada Bursaspor’un en fazla kendi dışında oyuncu transferi yaptığı kulüp ise Galatasaray oldu. Sarı kırmızılılardan gelen 10 oyuncu, Bursaspor’da forma giydi. Galatasaray dışında en fazla oyuncu transferi yapılan kulüpler ise 7 futbolcu ile Beşiktaş, 6 futbolcu ile de Trabzonspor oldu. Yurtdışında ise Bursaspor, 5 transferle en çok Porto’dan oyuncu aldı.

Bursaspor’un kendi altyaş gruplarından A Takım’a çıkardığı oyuncular ise şöyle;

Ozan Tufan, Süheyl Çetin, Furkan Soyalp, Muhammet Demir, Mehmet Zeki Çelik, Furkan Ünver, Okan Deniz, Serdar Aziz, Okan Kocuk, Muhammed Şengezer, Rüştü Hanlı, Burak Kapacak, İsmail Haktan Odabaşı, Abdulmuttalip Altın, Cihan Özkaymak, Kubilay Kanatsızkuş, Bünyamin Kasal, İsmail Can Çavuşluk, Paschal Okoli, Kofi Atta, Ramazan Keskin, Ertuğrul Ersoy, Mert Örnek, Çağatay Yılmaz, Duhan Çağlar Akdağ, Ali Akman, Muhammed Emin Sarıkaya, Batuhan Altıntaş, Ataberk Dadakdeniz, Enes Ünal.

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