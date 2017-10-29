Bursaspor "dört" dörtlük!

Stat: 3. Bursa Büyükşehir Belediyesi
Hakemler: Ali Palabıyık , Ceyhun Sesigüzel , Cevdet Kömürcüoğlu
Bursaspor: Harun , Ertuğrul , Ekong , Titi , Aziz Behich (Rüştü dk. 87 ), Agu , Barış , Batalla , Ekoko (Delarge dk. 82 ?), Badu , Stancu
Yedekler: Muhammed, Jorquera, Furkan, Faty, Sinan, Atta, Kubilay
Teknik Direktör: Paul Le Guen
Antalyaspor: Boffin , Celutska , Chico , Diego , Sakıb , Sandro , Harun , Charles , Maicon (Vainqueur dk. 76 ?), Menez (Deniz Kadah dk. 46 ) Eto'o (El Kabir dk. 81 ?)
Yedekler: Ferhat, Ozan, Sangare, Yusuf, Campos, Aydın, Emre
Teknik Direktör: Leonardo
Goller: Agu (dk. 37), Aziz Behich (dk. 46), Ekoko (dk. 70), Batalla (dk. 89) (Bursaspor)
Kırmızı kart: Sandro (dk. 45) (Antalyaspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine doğru giren Badu’nun şutunda kaleci Boffin meşin yuvarlağı çeldi. 23. dakikada sol kanatta topla buluşan Ekoko’nun son çizgiye inerek yaptığı ortada ön direkte Badu’nun kafa vuruşu üstten auta çıktı.
32. dakikada Menez’in pası ile ceza yayı gerisinde topla buluşan Eto’o’nun şutunda top dışarı gitti.
37. dakikada sol kanattan Batalla’nın ortasında altıpas noktası üzerinde Agu’nun kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0
45. dakikada Sandro, Ekoko’ya sert bir faul yapınca hakem Ali Palabıyık oyuncuya direkt kırmızı kartla cezalandırdı.
46. dakikada sağ kanattan Batalla’nın kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topla ceza yayı sol çaprazında buluşan Aziz Behich’in şık vuruşunda top filelerle buluştu. 2-0
66. dakikada sağ çaprazdan Eto’o’nun ortasında savunmadan seken topla arka direkte buluşan Deniz Kadah’ın şutunda top yandan auta çıktı.
70. dakikada sağ kanattan Stancu’nun ortasında ceza sahası içinde uygun durumda topu kontrol eden Ekoko, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-0
73. dakikada sağ kanattan Maicon’un kullandığı köşe atışında penaltı noktası üzerinde Diego’nun kafa vuruşunu kaleci Harun güçlükle çeldi.
89. dakikada Barış’ın ceza sahası dışından şutunda top savunmaya çarparak Batalla’nın önünde kaldı. Bu oyuncu da düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 4-0