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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Bursaspor deplasmanda Osmanlıspor’a konuk oluyor! Hücum silahları...
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Futbol
dha
09.03.2018 - 10:09, Son Güncelleme:

Bursaspor deplasmanda Osmanlıspor’a konuk oluyor! Hücum silahları...

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Bursaspor deplasmanda Osmanlıspor’a konuk oluyor! Hücum silahları...

Spor Toto Süper Ligin 25inci haftasında Bursaspor, yarın deplasmanda Osmanlıspora konuk olacak.

Osmanlı Stadında oynanacak olan mücadele saat 16.00da başlayacak. Trabzon bölgesi hakemlerinden Barış Şimşekin düdük çalacağı maçta Şimşekin yardımcılıklarını ise Mehmet Metin ve Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın 4üncü hakemi ise Abdülkadir Bitigen.

ŞİMŞEK’TEN 5 KIRMIZI DA DEPLASMANDA

Barış Şimşekin düdük çaldığı 24 maçta Bursaspor; 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bu maçlarda yeşil beyazlı ekibe 5 kırmızı kart çıkarken, rakibine ise 3 kırmızı kart çıktı. Şimşekin yönettiği 17 deplasman maçında ise Bursa temsilcisi, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yüzü gördü. Yeşil beyazlı ekip, söz konusu 5 kırmızı kartı ise deplasman maçlarında gördü.

BURSASPOR DEPLASMANDAKİ LİG MAÇLARINDA OSMANLISPOR’A KAYBETMEDİ

İki takım ligde 2009-10 sezonu hariç olmak üzere 11 kez kozlarını paylaştı. Beraberlik ağır basarken, taraflar yalnızca ikişer galibiyet alabildi. Geride kalan 7 karşılaşmada ise eşitlik görüldü. Ankarada oynanan 5 lig maçında ise Bursaspor kaybetmedi. Bu mücadelelerde yeşil beyazlı ekip bir kez kazanırken, diğer 4 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Osmanlıspor, Bursaspora karşı evindeki tek galibiyetini 2002-03 sezonundaki Türkiye Kupası maçında 2-1lik skorla aldı.

SON 4 DEPLASMAN MAÇINDA 1 ATTI 10 YEDİ

Bursa temsilcisi, geçtiğimiz hafta Kayserisporu sahasında yenerek 9 maçlık galibiyet hasretine dindirdi. Son 4 deplasman maçının tamamını kaybeden ve bu süreçte yalnızca 1 gol atıp, kalesinde 10 gol gören Bursaspor, Osmanlısporu da yenerek hem çıkışa geçmek hem de bu olumsuz tabloya da son verme peşinde. Ankara ekibi ise 7 maçtır ligde kazanamazken, evinde de 3 maçlık galibiyet hasreti bulunuyor.

HÜCUMDA BATALLA VE STANCU’YA GÜVENİLİYOR

Yeşil-beyazlı ekibin bu maçtaki en büyük silahı Pablo Martin Batalla olacak. Son olarak Kayserispor maçında performansıyla beğeni toplayan Arjantinli oyuncu, takımının en fazla skora katkı yapan ismi konumunda yer alıyor. Bir diğer gol silahı Bogdan Stancu ise attığı 6 golle takımının en fazla gol atan oyuncusu. Aynı zamanda Bursasporun deplasmanda attığı 12 golün 10u asist üzerinden gelirken bu asistlerin hepsini farklı oyuncular yapması Bursasporun hücumdaki homojen dağılımına işaret ediyor.

HARUN SEVİNDİRDİ

Bursasporda Harun Tekin sevinci de yaşanıyor. Tecrübeli file bekçisinin, son yapılan kontrollerin ciddi bir sıkıntının görülmemesi teknik heyeti memnun ederken, Harunun Osmanlıspor maçının kafilesinde yer alması bekleniyor. Maç saatine doğru yeniden durumu görüşülecek olan Milli eldivenin, Osmanlıspora karşı oynamasına ise yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor. Yeşil-beyazlı ekipte ayrıca Emmanuel Badu, Emre Taşdemir ve Sercan Yıldırım sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

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