Bursaspor, Cisse ya da Okaka'yı alacak!
Golcü arayışlarında gaza basan Bursaspor, Papiss Cisse ve Stefano Okaka'dan birini kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Shandong Luneng ile anlaşan Timsah, Cisse’yi ikna etmeye çalışırken, Okaka için de Watford ile temaslarını sürdürüyor.
Geride bıraktığımız sezonda gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Bursaspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Kadrosuna mutlaka bir yıldız forvet katmayı planlayan Yeşil-Beyazlılar, Papiss Cisse ve Stefano Okaka için girişimlerini sürdürüyor. Teknik direktör Samet Aybaba iki isim için de yönetime onay verirken, Başkan Ali Ay ve kurmayları görüşmelerde gaza bastı.
Önceliğini Cisse’ye veren Timsah, Çin ekibi Shandong Luneng ile yaptığı ilk görüşmelerden olumlu sonuç aldı. Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan ve Uzak Doğu ekibinde gözden çıkarılan Senegalli oyuncuyla da temasların sürdüğü öğrenildi.
33 yaşındaki futbolcudan gelebilecek olumsuz yanıta karşı Okaka’yla da temaslarını sürdüren Bursa, İngiliz ekibi Watford’u ikna etmeye çalışıyor.
Yeşil- Beyazlılar, İtalyan futbolcuyu kiralamayı planlarken, Ada temsilcisi Okaka’yı bonservisiyle satmayı istiyor. Yıldız golcünün, Timsah’a ‘evet’ dediği kaydedilirken, Watford ile görüşmelerin devam ettiği belirtildi. (Fanatik)
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