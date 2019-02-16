Bursaspor 0-1 Çaykur Rizespor
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Bursaspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. 12. dakikada Aatif'in golüyle konuk ekip 1-0 öne geçti.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.
Bursaspor'un 11'i: Muhammed, Barış, Vergini, Ertuğrul, U. Meraş, Ramazan, Badji, Yusuf, Saivet, Lima, U. Nayir.
Çaykur Rizespor'un 11'i: Gökhan, Morozyuk, Abarhoune, Awaziem, Melnjak, Abdullah, Azubuike, Umar, Boldrin, Aatif, Vedat.
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