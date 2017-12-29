Bursaspor bombayı patlatıyor! Sow ve Twumasi...

Başkan Ay, Kazakistan'ın Astana takımında oynayan Ganalı forvet Patrick Twumasi ve F.Bahçeli eski gol kralı Moussa Sow'u almak için temasların sürdüğünü söyledi.

Ay, "Bu iki yıldızı kadromuza katmak istiyoruz. Eğer şartlar istediğimiz gibi oluşursa Twumasi ve Sow'u transfer edeceğiz" dedi. 23 yaşındaki sağ açıkforvet Twumasi için Astana'nın istediği 2 milyon Euro'luk bonservisi indirmek için pazarlık yapan Bursaspor, bu sezon Avrupa kupalarında attığı 9 golle dikkat çeken Ganalı oyuncuyla da el sıkıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ahli takımıyla 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Sow için şartlarını zorlayan ve teklifini sunan yeşil-beyazlı yönetim, Senegalli santrforun menajerinden ve kulübünden cevap bekliyor. (Fotomaç)