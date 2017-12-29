« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Bursaspor bombayı patlatıyor! Sow ve Twumasi...

Bursaspor bombayı patlatıyor! Sow ve Twumasi...

Bursaspor Başkanı Ali Ay, transferde 2 forvet ve 1 sağ bek yedeği alacaklarını açıkladı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Başkan Ay, Kazakistan'ın Astana takımında oynayan Ganalı forvet Patrick Twumasi ve F.Bahçeli eski gol kralı Moussa Sow'u almak için temasların sürdüğünü söyledi.

Ay, "Bu iki yıldızı kadromuza katmak istiyoruz. Eğer şartlar istediğimiz gibi oluşursa Twumasi ve Sow'u transfer edeceğiz" dedi. 23 yaşındaki sağ açıkforvet Twumasi için Astana'nın istediği 2 milyon Euro'luk bonservisi indirmek için pazarlık yapan Bursaspor, bu sezon Avrupa kupalarında attığı 9 golle dikkat çeken Ganalı oyuncuyla da el sıkıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ahli takımıyla 2019'a kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Sow için şartlarını zorlayan ve teklifini sunan yeşil-beyazlı yönetim, Senegalli santrforun menajerinden ve kulübünden cevap bekliyor. (Fotomaç)

Transfer HaberleriAnadolu Kulüpleri

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ