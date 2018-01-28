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Bursaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Bursaspor, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

AA
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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlılar, 2 Şubat Cuma günü saat 20.00'de karşılaşacağı Beşiktaş maçı öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Paul Le Guen yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan idman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı futbolcular daha sonra dar alanda kontrol pas üzerinde durdu. Dün oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen oyuncular ise antrenmanı koşularla tamamladı. Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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