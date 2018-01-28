Bursaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlılar, 2 Şubat Cuma günü saat 20.00'de karşılaşacağı Beşiktaş maçı öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Paul Le Guen yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı futbolcular daha sonra dar alanda kontrol pas üzerinde durdu. Dün oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen oyuncular ise antrenmanı koşularla tamamladı. Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.