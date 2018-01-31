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Bursaspor - Beşiktaş maçına yoğun önlem

Bursaspor'un Beşiktaş ile karşılaşacağı maçta 3 bin polis ve 600 özel güvenlik görev yapacak.

Hürriyet Haber
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Süper Lig'in 20'nci haftasında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Beşiktaş'ı ağırlayacak. 2 Şubat Cuma günün oynanacak olan maçta İl Güvenlik Kurulu ve iki kulübün anlaşması nedeniyle Beşiktaş taraftarı stadyuma alınmayacak. Bursa Emniyet Müdürlüğü bugün yaptığı toplantı sonrasında ise Bursaspor-Beşiktaş maçı için geniş güvenlik önlemleri alacak. Maç günü 3 bin polis ile birlikte 600 özel güvenlik görevlisi görev yapacak. Ayrıca maçtan bir gün önce Bursa'ya gelecek olan Beşiktaş kafilesinin konaklayacağı otelin çevresinde ise geniş güvenlik önlemleri alınacak. Yüksek tansiyonda geçmesi beklenen karşılaşmada Bursaspor taraftarının da tribünleri doldurması bekleniyor.

BursasporBeşiktaşSüper LigFutbolAnadolu Kulüpleri

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