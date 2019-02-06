Bursaspor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 pas pres organizasyonuyla devam etti. Oyuncular, idmanın son bölümünde taktik ağırlıklı çalıştı.
Yeşil-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle