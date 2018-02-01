Bursaspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in ikinci yarısına iki galibiyetle başlayan Beşiktaş, yarın Bursaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Ligde 20. hafta maçları öncesi Beşiktaş 36 puanla 4., Bursaspor ise 25 puanla 10. sırada bulunuyor. Geride kalan 19 haftada sadece bir kez üst üste 3 galibiyet elde edebilen Siyah-beyazlılar, ikinci yarıda peş peşe aldığı galibiyetlerin ardından Bursa deplasmanında seriyi 3'e çıkarmayı amaçlıyor. Bu sezon deplasmanlarda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, 10 kez misafir takım olarak çıktığı maçlarda 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.



Babel cezalı



Beşiktaş, Bursaspor karşısına Ryan Babel'den yoksun çıkacak. Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen siyah-beyazlı futbolcu takımını Bursa'da yalnız bırakacak.



Pepe ve Talisca ceza sınırında



Beşiktaş'ta üçer sarı kartı olan Pepe ve Anderson Talisca, Bursaspor maçı öncesi ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu, yarınki mücadelede sarı kart görürlerse 21. haftadaki Kardemir Karabükspor karşılaşmasında görev alamayacak.



Vagner Love ve Larin forma bekliyor



Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Vagner Love ve Cyle Larin, siyah-beyazlı forma ile ilk deplasman yolculuğuna çıkacak. İki futbolcu da teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde ilk kez Beşiktaş forması ile mücadele edecek.