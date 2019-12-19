Bursaspor BB Erzurumspor maçı ile kupada heyecan devam ediyor. Şu ana kadar Erzurumspor ile toplam 4 kez karşılaşan ve bu karşılaşmaların ikisinden galibiyet ikisinden ise mağlubiyetle ayrılan Bursaspor, galibiyet için tüm kozlarını oynayacak. Peki, Bursaspor BB Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

BURSASPOR BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Bursaspor, BB Erzurumspor ile karşılaşacak. 19 Aralık Perşembe günü saat 19.30'da oynanacak olan mücadele, A Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.

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Maç öncesi öne çıkan notlar

Bursasporlu taraftarlar, Şehri Müdafa Yürüyüşü gerçekleştirdi. Binlerce taraftarın katıldığı yürüyüşte yeşil beyazlı taraftarlar, şehrin dinamiklerinden takıma sahip çıkılmasını istedi.

Kayhan Çarşısında bulunan eski tekel binası önünde toplanan Bursasporlu taraftarlar, "Başka Bursaspor yok" sloganı adı altında yürüyüş düzenledi. Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüyen taraftarlar, Bursa uyuma, takımına sahip çık tezahüratlarıyla caddeyi inletti. Bayrakların, pankartların ve meşalelerin yer aldığı yürüyüş, şampiyonluk sevinçlerini aratmadı.

"YENİDEN OMUZ OMUZA VERME ZAMANIDIR"

Taraftarlar adına açıklama yapan Teksas Tribün Lideri Mehmet Güzelsöz, Bursa şehrinin en büyük değeri Bursaspor için burada olduklarını söyledi. 2010 yılı sonrası başarıyı getiren en önemli unsur olan birliktelikten uzaklaştıklarına işaret eden Güzelsöz, Bursa camiasına seslenerek, Bursaspor hepimizin. Şampiyon olduğumuzda hınca hınç doldurduğunuz sokaklarda şimdi niye yoksunuz? Neyi bekliyorsunuz? Hepimiz kırgınız, hepimiz kızgınız ama böyle gitmez. Yeniden omuz omuza verme zamanıdır. Kalenin yıkılmasını istemiyorsak arkasında duracağız. Atatürk Stadı’nda şampiyonluk kupasını omuz omuza vererek kaldırdık. Yine yaparız dedi.

"BURSASPOR KAZANIRSA, BURSA KAZANIR"

İş dünyasına da seslenen Güzelsöz, Sizleri şimdi değilse ne zaman yanımızda göreceğiz? İlla kokteyl veya balo mu düzenlemek lazım? Bursaspor kazanırsa Bursa kazanır, Bursa kazanırsa siz kazanırsınız, bunu ne zaman anlayacaksınız diye konuştu. Türkiye Futbol Federasyonuna da eleştirilerde bulunan Güzelsöz, Sadece adil olmanızı istiyoruz. Hakem hataları ile çatır çatır puanlarımız gidiyor, seyirci kalıyorsunuz. Birilerinin borç limitini artırırken, borcumuz sebebi ile bizim puanımızı siliyorsunuz ifadelerini kullandı.

KISA SÜRELİ GERGİNLİK

Yürüyüşün sonraki bölümlerinde ise gerginlik yaşandı. Cumhuriyet Caddesinde yürüyüşün son bulmasının ardından bir grup Bursaspor taraftarı Atatürk Stadına doğru yürümek istedi. Buradaki barikatı aşan taraftarlar Altıparmak Caddesine kadar yürüdü. Daha sonra polis ekipleri burada bir barikat daha kurarak geçişe izin vermedi ve taraftarlar geri dönerek olaysız şekilde dağıldı.