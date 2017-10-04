Bursaspor Batalla'dan yoksun çalıştı

Milli maçlar sebebiyle lige verilen arada 3 gün izin yapan yeşil-beyazlı oyuncular, bugün sabah saatlerinde Botanik Park’ta yaptığı koşu çalışmasıyla hazırlıklarına yeniden başlamıştı. Timsah, günün ikinci antrenmanını ise Özlüce Tesisleri’nde gerçekleştirdi.
Teknik Direktör Paul Le Guen yönetiminde yapılan antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra izinli olan Kembo ve sakatlığı süren Batalla katılmadı. Kondisyon çalışmasıyla başlayan antrenman pas pres çalışmasıyla devam ederken, antrenmanın son bölümünde ise yarı sahada çift kale maç yapıldı.
Antrenmanı Bursaspor Başkanı Ali Ay da izledi. Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.