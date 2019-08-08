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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
DHA
08.08.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

Bursaspor Basketbol’da Serkan Erdoğan ve Tutku Açık dönemi!

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Bursaspor Basketbol’da Serkan Erdoğan ve Tutku Açık dönemi!

Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele verecek olan Bursaspor Basketbol, başantrenör Serkan Erdoğan ve yardımcı antrenör Tutku Açık ile birer yıllık sözleşme imzaladı.

Bursaspor’un Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yapılan imza törenine şube başkanı Sezer Sezgin, genel menajer Nedim Yücel ve yönetim kurulu üyesi Adnan Orhan katıldı.

SEZER SEZGİN: "ÜMİT MİLLİ TAKIMIN DA TEKNİK SORUMLULUĞU YAPAN İSİMLERLE BİRLİKTE OLACAĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

Açılış konuşması yapan Sezer Sezgin, “Takımımızın teknik kadrosunun tanıtımı için buradayız. Bursaspor Basketbol’un süper ligde mücadele edecek kadrosunu sporculuğu başarılarla dolu, teknik adam olarak kendisini kanıtlamış Serkan Erdoğan, yardımcısı olarak ta Tutku Açık ile temsil edeceğiz. Ümit Milli takımın da teknik sorumluluğu yapan isimlerle birlikte olacağımız için çok mutluyum” dedi.

NEDİM YÜCEL: "BURSASPOR’UN BAŞARILI OLMASI İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Nedim Yücel ise “Benim de Süper Lig'deki ilk yılım olacak. İki değerli isimle Bursaspor’un başarılı olması için çok çalışacağız. Sözleşmemiz birer yıllıktır” diye konuştu.

SERKAN ERDOĞAN: "BÜYÜK CAMİAYA GELDİK"

Bursaspor ile bir yıllık sözleşme imzalayan Serkan Erdoğan, “Öncelikle SüperLig'de Bursaspor’un baş antrenörü olarak görev alacağım için heyecanlı ve mutluyum. Değerli yöneticilere teşekkür etmek istiyorum” diyerek şöyle devam etti. “Bursaspor’u TB2L’den bu yana takip ediyoruz hak ederek, kazıyarak geldiler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kolay bir iş değil. Bunu başaran büyük bir camiaya geldik. Gururluyum. Bu kulübün başarılı olması için Tutku Açık ile yapacağız. Bu işi severek yapan yöneticilerimizle birlikte en iyisini yapmaya çalışacağız. Herkese teşekkür ediyorum.Taraftarlarımızı her maça bekliyoruz. Bursaspor seyircinin ne kadar büyük ve basketbolu sevdiğini biliyorum. Onların desteğiyle güzel maçlar oynayacağız.”

"ÇOK İYİ ÇALIŞMAMIZ LAZIM"

TOFAŞ ile oynanacak sezonun ilk derbisi sorulduğunda Serkan Erdoğan, “O maça 1,5 aylık süre var. Öncelikle takımı oluşturma aşamasındayız. İleriye bakamıyoruz. Sonra çok çalışıp Tofaş maçını düşüneceğiz. Şimdiden çok erken. Kendi takımımızı toplayıp çok iyi çalışmamız lazım” diye cevapladı.

TUTKU AÇIK: "İYİ TAKIM YAPMAK İSTİYORUZ"

Yardımcı antrenör Tutku Açık, “Buraya gelmemizde büyük emek veren tüm arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Bursa önemli camia. Süper Lig’deki ilk yılı. Sonuna kadar mücadele eden bir takım kurmayı amaçladık. İnşallah bunu başaracağız. Bursaspor seyircisini takip ettim. Seyirci olmadan oyuncu verim veremiyor. Seyirci ile birlikte iyi ekip olan iyi takım yapmak istiyoruz” diye konuştu.

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