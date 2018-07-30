Bursaspor başkanından Adriana Lima gafı
Bursaspor Başkanı Ali Ay, 1 yıllığına kiralanan Allano Lima’nın imza töreninde gafa imza attı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, Portekiz'in Estoril takımından Allano Lima’yı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi. Başkan Ali Ay’ın, genç oyuncunun sözleşme detaylarını açıkladığı sırada dili sürçerek ‘Adriana Lima’ demesi tebessüme sebep oldu. Başkan Ay, ardından ‘Allano Lima’ diye düzelterek toplantıya devam etti.
Günün en popüler bahislerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle