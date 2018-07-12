Bursaspor Balıkesir'e boyun eğdi
Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, ilk hazırlık maçında Balıkesirspor’a 1-0 mağlup oldu.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışmalarını Afyonkarahisar’da sürdüren yeşil-beyazlılar, kampın ilk hazırlık maçında Afyon Stadyumu’nda Balıkesirspor ile karşılaştı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Balıkesirspor, 66. dakikada Nizamettin Çalışkan ile penaltıdan attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Teknik Direktör Samet Aybaba, mücadelede 18 oyuncuya forma şansı verirken, yeni transferlerden Stephane Badji, Aytaç Kara ve Jani Atanasov da ilk kez yeşil-beyazlı formayı giydi.
SAMET AYBABA: HEPSİNDEN MEMNUNUM
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Balıkesirspor ile oynadıkları ve 1-0 mağlup oldukları hazırlık maçında oyuncularının tamamının performansından memnun kaldığını söyledi.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçını Balıkesirspor’a karşı yapan yeşil-beyazlı ekip, Afyon Stadyumu’nda oynanan mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Samet Aybaba, “Çok yoğun çalışıyoruz. Oyuncularımız elinden geleni yapıyor. Eksiklerimizi görüyoruz. Arkadaşların hepsinin performansından memnunum. Önümüzdeki hafta daha da gelişerek daha iyi yerlere gelecektir. Genç oyuncularımız da gelişecekler. 16 yaşında çocuğun çıkarak 90 dakika oynaması keyif verici ama gelişmesi lazım. Transferlerimizi yapalım, milli takımdaki oyuncularımız kampa katılsın ondan sonra farklı şeyler düşünmeye başlayacağız” dedi.
Aybaba, VAR sistemi ile ilgili ise, “Çok güzel oldu. Kimsenin hakkını yemesinler. Sistem neyi doğru gösteriyorsa o olsun. Rakibi de kutluyorum” diye konuştu.
En popüler Dünya Kupası bahislerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle