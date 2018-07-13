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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
13.07.2018 - 10:09, Son Güncelleme:

Bursaspor - Balıkesir Baltok maçında VAR kullanıldı

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Bursaspor - Balıkesir Baltok maçında VAR kullanıldı

Hakem Koray Gencerler pozisyon sonrası Balıkesir lehine korner atışı verdi. Ancak devreye giren VAR, topun Jani’nin eline çarptığını ve pozisyonun penaltı olduğuna karar kıldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar’da sürdüren Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig’de mücadele eden Balıkesirspor Baltok’a 1- 0 yenildi. Maçta Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) kullanıldı.

Afyonkarahisar Zafer Stadı’ndaki karşılaşmayı Koray Gencerler, Gökmen Baltacı ve Önder Yılmaz hakem üçlüsü yönetti. VAR’ın uygulandığı maça Bursaspor; Muhammed Şengezer, Trouco, Ertuğrul, Muhammet Emin, Onur, Aytaç Kara, Emirhan, Berat Jonathan, Ozan, Çağatay, Kubilay ilk 11’i ile Balıkesir Baltok ise Andrija, Okan, Oğuz, Uğur, Bülent, Muhammed Ali, Furkan Çil, Nizamettin, Sedat, Mehmet, Abeka ilk 11’i ile çıktı. Bursaspor’da yeni transfer Aytaç Kara ilk 11’de sahaya çıkarken, Badji ve Jani Atanasov karşılaşmaya yedek soyundu. İlk yarı Bursaspor’un vuruşuyla başladı. 

VAR UYGULANDI

İlk yarıda her iki takım da etkili bir futbol sergileyerek rakip kalede gol aradılar. Bursaspor’un yeni transferlerinden Badji maçın ikinci yarısında forma şansı buldu. Karşılaşmanın 69’uncu dakikasında Balıkesir atağında top Bursasporlu Jani Atanasov’a çarparak dışarı çıktı. Hakem Koray Gencerler pozisyon sonrası Balıkesir lehine korner atışı verdi. Ancak devreye giren VAR, topun Jani’nin eline çarptığını ve pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi. Nizamettin Çalışkan atışı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma Balıkesir’in 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

"EKSİKLERİMİZİ GÖRME FIRSATI BULDUK"

Maç sonrası açıklama yapan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, oyuncularının performansından memnun olduğunu belirterek, "İyi çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı hazırlık maçıyla bağlamak istedik. Oyuncularımız elinden geleni yapıyor. Böyle maçlar iyi oluyor. Eksiklerimizi görüyoruz. Eksiklerimiz de var. Onlar üzerinde çalışacağız. Önümüzdeki haftalarda kendimizi daha da geliştirerek iyi yerlere geleceğiz. Genç oyuncularımız gelişecek. Ama 16 yaşındaki bir çocuğun buraya çıkıp 90 dakika oynaması çok keyif verici. VAR sistemi iyi oldu. Kimsenin hakkını yemesinler. Sistem neyi doğru gösteriyorsa o. Ne bize ne rakibe. Rakibimizi kutluyorum" dedi. 

’NET POZİSYONLARIMIZ VARDI’

Her iki takımın oyuncularının centilmence mücadele ettiğini dile getiren Balıkesir Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak ise şunları söyledi:

"12 günlük kamp süresinde böyle bir performansı göstermeleri iki taraf için sevindirici. Doğa’ya üzüldük, son dakika kafasına aldığı darbe ile sakatlandı. Hastaneye kaldıracağız şimdi. Bursaspor’un 3-4 pozisyonu vardı. Bizim de vardı ama onlar daha net pozisyonlara girdi. VAR uygulandı. O da bize olumlu yansıdı. Oyuncularımın arzu ve istekleri, pas anlayışı iyi. Topu elde tutma iyi. Tabi daha hücum parametrelerini kullanmamız lazım şimdi. Atak oyunu geliştirmemiz lazım. Bu da gün geçtikçe gelişecek. Hazırlık maçlarında bu da ortaya çıkacak. Tabi güçlü takıma karşı oynuyorsunuz. Kontrollü oyun ve pas oyunu iyiydi." 

’VAR SUİSTİMAL EDİLMESİN’

VAR uygulamasını da değerlendiren Bulak, "Dünya Kupası’nda adalet dağıtan bir anlayış oldu. Ben VAR sistemini tuttum. Hiç kimse hakemler adına fazla bir şey diyemiyor. Bu gün de aynı şey oldu. Katkı sağlayacaktır futbola. Suistimal etmemek lazım" dedi.

Diğer yandan maçın son anlarında başına darbe alan Balıkesir oyuncusu Doğa İşeri, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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