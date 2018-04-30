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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
30.04.2018 - 08:41, Son Güncelleme:

Bursaspor Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

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Bursaspor Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

Bursaspor, sezonun kendisi için en kritik maçında Atiker Konyaspor’u ağırlıyor. Bursaspor, bu mücadeleyi kazanarak son 3 haftaya rahat girmenin hesaplarını yaparken, camia da bu maç için kenetlenmiş durumda. Peki Bursaspor Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasının kapanış mücadelesinde Bursaspor, oldukça kritik maçta sahasında Atiker Konyaspor’u ağırlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan bu mücadele saat 20.00’de başlayacak. Ankara bölgesi hakemlerinden Ali Palabıyık’ın yöneteceği maçta Palabıyık’ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Ali Palabıyık’ın yönettiği 8 iç saha maçında Bursaspor 6 kez kazanıp sahadan birer beraberlik ve mağlubiyetle ayrılırken, konuk ekip ise 7 deplasman mücadelesinde sadece 2 kez kazandı, 5’inde ise kaybetti.

En Çok Oynanan Bahis
  • 156Bursaspor - Konyaspor
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    2,30
    9326kez oynandı
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Bursaspor Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta?

Bursaspor Atiker Konyaspor maçı bugün saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

 

Bursaspor’un üstünlüğü var

İki takım Süper Lig’de daha önce 29 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Bursaspor’un rakibine üstünlüğü dikkat çekerken, Yeşil beyazlı ekip 13 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Geride kalan maçlarda ise Bursaspor, 8’er beraberlik ve mağlubiyet aldı. Evinde de Konyaspor’a karşı belirgin bir üstünlük kuran Bursaspor, 14 lig maçının 10’unda galibiyete uzandı. Sadece evinde bir lig maçında rakibine mağlup olan Bursaspor, diğer 3 maçta da 1 puana razı olurken, bu mücadelelerin 8’inde ise kalesini gole kapatmayı başardı.

 

Moraller yüksek

Her iki ekibin de moralleri ise oldukça yüksek seviyede. Bursaspor, 3 maçlık galibiyet hasretine Karabük’te son verirken kara bulutları da dağıttı. Sahasında oynadığı son 3 maçın da 2’sini kazanan Bursaspor, bu akşam da kazanmayı arzuluyor. Konya ekibi ise Sergen Yalçın’ın göreve gelmesinin ardından çıkışa geçti. Konyaspor, son 5 lig maçında yenilgi yüzü görmezken 3 kez kazandı, diğer iki puan kaybını ise deplasman maçlarında yaşadı. Ayrıca Konyaspor, 5 maçtır da ligde gol yemiyor.

 

 

Çok kritik maç!

Bu zorlu randevunun önemi ise puan cetvelinde saklı. Zira Bursaspor, 36 puanda yer alırken rakibi Konyaspor ise 32 puanda. Teknik direktör Mustafa Er de bu maça dair yaptığı açıklamada 3 puan almaları halinde ligde kalma adına rahatlayacaklarını belirtirken, özellikle son 3 maçında zorlu rakiplere karşı oynayacak Bursaspor için bu maç kritik önem taşıyor. Konyaspor da son haftalarda topladığı puanlarla puanını yükseltmesine karşın ateş hattından kurtulamadı. Konuk ekip de kağıt üzerinde nispeten daha kolay rakiplere karşı oynayacağından bu maçı kazanarak ligde kalma adımını atmak istiyor.

 

Rekor gelebilir

Bursaspor’un bu akşam Atiker Konyaspor ile karşılaşacağı maçta evindeki seyirci rekorunu kırması bekleniyor. Zira hafta içerisinde satışa çıkan biletlerin büyük bir çoğunluğu tükenirken bazı tribünlerde ise çok az boşluk kaldı. 25 binin üzerinde kombine satan Bursaspor’un bu verisi de göz önüne alındığında bu akşam tribünlerde en az 35 bin seyircinin olması bekleniyor. Şayet yeşil beyazlılar, evinde bu doluluğa ulaşırsa kendi evindeki seyirci rekorunu da kırmış olacak.

 

Er, taraftarın karşısına çıkıyor

Bursaspor’da bu maç Mustafa Er için de ayrı bir anlam taşıyor. Zira genç çalıştırıcı, yeşil beyazlıların başında ilk kez taraftarının önüne çıkacak. Daha önce Er yönetimindeki Bursaspor, 3 maçını da deplasmanda oynamıştı. Genç çalıştırıcı ile Bursaspor, bu maçlarda Trabzonspor ve Kardemir Karabükspor’u mağlup ederken, Göztepe’ye ise yenilmişti.

Bu kritik randevu öncesinde Bursaspor’da sakatlıkları süren Josua John, Alper Ademoğlu, ve Sercan Yıldırım bu maçta forma giyemeyecek. Takımla birlikte çalışmalara başlayan John Bostock ise kadroda yer alacak. Sakatlığı süren Titi’nin durumu da maç saati netleşecek.

İki takım arasındaki istatistikler

İki takım Süper Lig'de 29 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 13-8'lik Bursaspor üstünlüğü bulunuyor. Bursaspor, Süper Lig'de Konyaspor ile karşı karşıya geldiği son üç maçın ikisini gol yemeden kazandı.

Bursaspor, tarihinde evinde Konyaspor ile oynadığı 14 Süper Lig maçının sadece birinde yenildi; bu maçların sekizinde gol yemediler. Konyaspor ligde beş maçtır yenilmiyor; bu sezon Süper Lig'de yakaladıkları en uzun yenilmezlik serisi. Ligde beş maçtır gol yemeyen Konyaspor bu sezon Süper Lig'deki en uzun gol yememe serisinin sahibi. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan son altı maçın sadece birinde iki takım da gol attı. Bu sezon Süper Lig'de kafayla en az gol atan takım Bursaspor. Bu sezon Süper Lig'deki gol beklentisi Konyaspor'dan daha düşük olan tek takım Karabükspor.

Bursaspor'un bu sezon Süper Lig'de 39 golü bulunuyor; bu gollerin %51'inde Stancu ve Batalla'nın katkısı bulunuyor. Ligde Konyaspor forması giydiği 10 maçta altı gole katkı yapan Samuel Eto'o; bu katkılardan sadece birini deplasman maçlarında yaptı.

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