Bursaspor - Atiker Konyaspor (11'ler belli oldu)
Süper Lig'in kapanış maçında Bursaspor, Atiker Konyaspor'u konuk ediyor.
Spor Toto Süper Ligi'nde 20'nci haftanın perdesi Bursa'da kapanıyor. İki renkdaş takımı karşı karşıya getirecek mücadelede Bursaspor, sahasında Atiker Konyaspor´u ağırlıyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu randevu saat 20.00'de başlayacak. Kritik mücadelede ise hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını da Kerem Ersoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.
Bursaspor'un 11'i; Muhammed, Umut, Vergini, Ertuğrul, Barış, Badji, Aytaç, Latovlevici, Yusuf, Tunay, Umut Nayir.
Atiker Konyaspor'un 11'i: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan Fındıklı, Jevtovic, Milosevic, Traore, Ömer Ali Şahiner, Jahovic.
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