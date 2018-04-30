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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.04.2018 - 08:41, Son Güncelleme:

Bursaspor ateşten uzaklaştı! Konya'da alarm

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Bursaspor ateşten uzaklaştı! Konya'da alarm

Süper Lig'in 31. haftasının son maçında Bursaspor, evinde Atiker Konyaspor'u konuk etti. Mücadele Bursaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle son buldu. Bursaspor'un gollerini 29. dakikada Moussa Sow, 35'te Ertuğrul Ersoy kaydetti. Konyaspor'un golünü ise 89. dakikada penaltıdan Adis Jahovic kaydetti. Bursaspor bu skorla 39 puana yükseldi ve küme düşme tehlikesini büyük oranla savuşturdu. Atiker Konyaspor ise 32 puan ile kritik hatta...

Spor Toto Süper Lig’de 31’inci haftanın kapanış mücadelesinde küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Bursaspor, sahasında Atiker Konyaspor’u ağırladı. İlk yarıda Moussa Sow ve Ertuğrul Ersoy’un kaydettiği gollerle soyunma odasına önde giren Bursaspor, bu üstünlüğünü maç boyunca koruyarak sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Konuk ekibin tek golü maçın son anlarında penaltıdan Adis Jahovic’ten geldi. Bursaspor, böylelikle ligde puanını 39’a çıkararak rahat bir nefes alırken, Atiker Konyaspor ise 32 puanda kalarak haftayı 15’inci sırada noktaladı. Karşılaşma sonrasında Bursasporlu oyuncular taraftarıyla galibiyetin sevincini yaşarken, Atiker Konyasporlu oyuncuları ise kendi taraftarı tribünlere çağırarak teselli etti.

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Ali Palabıyık , Serkan Olguncan , Cevdet Kömürcüoğlu

BURSASPOR: Harun Tekin , Barış Yardımcı , Titi , Ertuğrul Ersoy (Dk. 85 William Ekong), Aziz Behich , Abdullahi Shehu , Furkan Soyalp , Jires Kembo (Dk. 77 Dzon Delarge ), Pablo Martin Batalla , Yusuf Erdoğan , Moussa Sow (Dk. 63 Bogdan Stancu )

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı , Nejc Skubic , Ali Turan , Selim Ay , Eren Albayrak , Jens Jonsson , Moryke Fofana (Dk. 46 Orkan Çınar ), Mehdi Bourabia , Vedat Bora , Volkan Şen (Dk. 76 Mustapha Yatabare ), Samuel Eto’o (Dk. 46 Adis Jahovic )

GOLLER: Dk. 29 Moussa Sow, Dk. 35 Ertuğrul Ersoy (Bursaspor) - Dk. 89 (P) Adis Jahovic (Atiker Konyaspor)

SARI KARTLAR: Barış Yardımcı, Furkan Soyalp, Pablo Martin Batalla, Abdullahi Shehu, Harun Tekin, Emmanuel Badu (Bursaspor) - Volkan Şen, Mehdi Bourabia, Mustapha Yatabare (Atiker Konyaspor)

PUAN DURUMU
Süper Lig
SIRATAKIMOAVP
1Önceki1 Galatasaray313866
2Önceki3 Başakşehir312565
3Önceki4 Fenerbahçe313363
4Önceki2 Beşiktaş313262
5Önceki5 Trabzonspor311049
6Önceki6 Göztepe31047
7Önceki7 Sivasspor31-447
8Önceki8 Kayserispor31-744
9Önceki9 Kasımpaşa31-540
10Önceki11 Bursaspor31-139
11 Önceki10 Yeni Malatyaspor31-639
12Önceki12 Akhisar Bld. Spor31-1036
13Önceki15 Alanyaspor31-535
14Önceki13 Antalyaspor31-1735
15Önceki14 Konyaspor31-432
16Önceki16 Osmanlıspor31-932
17Önceki17 Gençlerbirliği31-1530
18Önceki18 K. Karabükspor31-5512
Puan durumu

MAÇTAN DAKİKALAR

 7’nci dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Rakip yarı ceza alanının ortalarında kazanılan serbest vuruşu kullanan Batalla’nın kale ağzına doğru gönderdiği topa Shehu son anda altıpas çizgisinin sol çaprazında mühadale yaparken, meşin yuvarlak direğin üzerinden çok az farkla dışarı çıktı.

29’uncu dakikada Bursaspor maçtaki ilk isabetli şutunda golü buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Barış Yardımcı’nın içeriye doğru gönderdiği topa kale ağzında gelişine vuran Moussa Sow, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

35’inci dakikada Yusuf Erdoğan’ın ceza yayının sağından yaptığı sert vuruşta top dışarı doğru yönelirken, uzak kale direğinin çaprazında Ertuğrul Ersoy kafasıyla meşin yuvarlağa dokundu ve kaleci Serkan’ın müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 2-0.

51’inci dakikada Batalla'nın pasıyla ceza alanının içinde topla buluşan Yusuf Erdoğan bekletmeden sol ayağının içiyle vuruşunu yaparken, kaleci Serkan Kırıntılı’yı da geçen top uzak kale direğine çarpıp oyun alanına döndü.

67’nci dakikada Stancu’nun pasıyla ceza alanının sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Erdoğan, sol ayağıyla plase bir vuruş çıkarırken kaleci Serkan Kırıntılı sağına giden topu çelmeyi başardı.

81’inci dakikada Orkan Çınar’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası arka direkte topa iyi yükselen Jens Jonsson’un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

88’inci dakikada rakip yarı alanda ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kazanan Atiker Konyaspor'da topun başına geçen Orkan Çınar’ın sert vuruşu sonrası meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Bu esnada ise hava topu mücadelesinde William Ekong’un rakibine yaptığı müdahale sonrası hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.
89’uncu dakikada penaltıda topun başına geçen Adis Jahovic topu filelerle buluşturarak farkı 1’e indirdi: 2-1.
90+5’inci dakikada Atiker Konyaspor beraberliğe çok yaklaştı. Orkan Çınar’ın yaptığı sert vuruşta kaleci Harun Tekin topu çelmeyi başardı. Ancak dönen topla altıpas çizgisi üzerinde buluşan Vedat Bora vuruşunu yaparken meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
Karşılaşma Bursaspor'un 2-1’lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

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