Bursaspor, Antalyaspor hazırlıklarına başladı!
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 10 Mayıs Cuma günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde 1 saat 15 dakika süren antrenman, ısınma koşularıyla başladı.
Koordinasyon çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde ise yarı sahada çift kale maç yapıldı.
Dünkü Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
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