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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
18.06.2019 - 13:51, Son Güncelleme:

Bursaspor altyapısında eski günlerini arıyor

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Bursaspor altyapısında eski günlerini arıyor

Altyapıdan çıkardığı oyuncularla birlikte bir döneme damga vuran Bursaspor’un son 10 yıllık süreçte yalnızca 3 altyapı oyuncusu Avrupa’ya giderek para kazandırdı.

Altyapısıyla ün salan Bursaspor, Türk futboluna yetiştirdiği isimlerle dikkat çekmesine karşın bu oyuncuları Avrupa’ya ihraç etmekte zorlanıyor. Özellikle transfer gelirlerini yükselttiği sAltyapıdan çıkardığı oyuncularla birlikte bir döneme damga vuran Bursaspor’un son 10 yıllık süreçte yalnızca 3 altyapı oyuncusu Avrupa’ya giderek para kazandırdı.

Altyapısıyla ün salan Bursaspor, Türk futboluna yetiştirdiği isimlerle dikkat çekmesine karşın bu oyuncuları Avrupa’ya ihraç etmekte zorlanıyor. Özellikle transfer gelirlerini yükselttiği son 10 yıla bakıldığında yeşil-beyazlı kulübün altyapısından yetişen yalnızca 3 oyuncu, Avrupa ekiplerine transfer oldu. Enes Ünal, Mehmet Zeki Çelik ve Batuhan Altıtaş’ın transferiyle birlikte Bursaspor’un kasasına ise toplamda 6 milyon 50 bin Euro’luk para girdi.

Bursaspor böylelikle, söz konusu süreç içerisinde altyapısından yetiştirdiği oyuncuları direkt olarak yurtdışına satan kulüpler arasında en fazla gelire sahip üçüncü ekip oldu. Bu noktada Galatasaray 26 milyon Euro ile başı çekerken; Altınordu da 8 milyon Euro’luk  gelir elde etti. Beşiktaş’ın ise 6 milyon Euro, Medipol Başakşehir’in de 1.5 milyon Euro’luk geliri bulunuyor.

Bursaspor, son olarak 4 yıl önce direkt olarak altyapısından yetişen oyuncusunu yurtdışına gönderdi. 2015 yılının yaz transfer döneminde Enes Ünal, İngiltere’nin Machester City Kulübü’ne 4.4 milyon Euro karşılığında transfer olurken, aynı süreçte Batuhan Altıtaş da 400 bin Euro karşılığında Almanya’nın Hamburg Kulübü’ne gitti. Bir sonraki sezon Mehmet Zeki Çelik ise İstanbulspor’a transfer olurken, daha sonra buradan Fransa’nın Lille Kulübü ile anlaşmasının ardından Bursaspor’un kasasına 1.25 milyon Euro girdion 10 yıla bakıldığında yeşil-beyazlı kulübün altyapısından yetişen yalnızca 3 oyuncu, Avrupa ekiplerine transfer oldu. Enes Ünal, Mehmet Zeki Çelik ve Batuhan Altıtaş’ın transferiyle birlikte Bursaspor’un kasasına ise toplamda 6 milyon 50 bin Euro’luk para girdi.

Bursaspor böylelikle, söz konusu süreç içerisinde altyapısından yetiştirdiği oyuncuları direkt olarak yurtdışına satan kulüpler arasında en fazla gelire sahip üçüncü ekip oldu. Bu noktada Galatasaray 26 milyon Euro ile başı çekerken; Altınordu da 8 milyon Euro’luk  gelir elde etti. Beşiktaş’ın ise 6 milyon Euro, Medipol Başakşehir’in de 1.5 milyon Euro’luk geliri bulunuyor.

Bursaspor, son olarak 4 yıl önce direkt olarak altyapısından yetişen oyuncusunu yurtdışına gönderdi. 2015 yılının yaz transfer döneminde Enes Ünal, İngiltere’nin Machester City Kulübü’ne 4.4 milyon Euro karşılığında transfer olurken, aynı süreçte Batuhan Altıtaş da 400 bin Euro karşılığında Almanya’nın Hamburg Kulübü’ne gitti. Bir sonraki sezon Mehmet Zeki Çelik ise İstanbulspor’a transfer olurken, daha sonra buradan Fransa’nın Lille Kulübü ile anlaşmasının ardından Bursaspor’un kasasına 1.25 milyon Euro girdi

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