Bursaspor - Akhisarspor
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Akhisarspor'u konuk edecek. Serkan Çınar'ın yöneteceği karşılaşmayı anbean Spor Arena'dan takip edebileceksiniz...
Muhtemel 11'ler...
Bursaspor: Okan, Umut, Chedjou, Ertuğrul, Barış, Allano, Aytaç, Saivet, Latovlevici, Sakho, Yusuf
Akhisarspor: Lukac, Kadir, Caner, Cocalic, Miguel Lopes, Sissoko, Serginho, Manu, Aykut, Güray, Cikalleshi
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