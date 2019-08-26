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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.08.2019 - 02:10, Son Güncelleme:

Bursaspor - Akhisarspor: 2-1

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Bursaspor - Akhisarspor: 2-1

 Bursaspor, TFF 1. Lig'in 2. haftasında sahasında Akhisarspor'u konuk etti. Müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. 

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye 

Hakemler: Sarper Barış Saka , Orkun Aktaş , Ali Can Alp  

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz , İsmail Çokçalış , Sedat Dursun , Rüştü Hanlı , Onur Atasayar , Jani Atanasov , Abdullahi Shehu (Ramazan Keskin dk. 72 ), Burak Kapacak , Emirhan Aydoğan , Ali Akman (Iasmin Latovlevici dk. 65 ), Kubilay Kanatsızkuş (Enes Kayar dk. 88 ?) 

Yedekler: Canberk Yurdakul, Ahmet Furkan Özcan, Butahan Kör, Eren Güler 

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak 

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci , Tolga Ünlü , Uğur Arslan Kuru , Alperen Babacan , Kadir Keleş , Rajko Rotman (Çekdar Orhan dk. 56 ), Aykut Çeviker , Onur Ayık (Bertuğ Bayar dk. 46 ), Burhan Eşer , Erhan Çelenk , İrfan Hadzic (Ergin Keleş dk. 63 ) 
Yedekler: Milan Lukac, Halil Yeral, Avdija Vrsajevic, Musa Nizam, Onur Akdeniz, Yavuz Serkan Özbakan, Ali Kaan Güneren 

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak 

Goller: Ali Akman (dk. 28), Emirhan Aydoğan (dk. 51) (Bursaspor), Burhan Eşer (dk. 77) (Akhisarspor) 

Kırmızı kart: Çekdar Orhan (dk. 80) (Akhisarspor) 

Sarı kartlar: Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), İrfan Hadzic, Gökhan Değirmenci, Alperen Babacan (Akhisarspor) 

Maçtan dakikalar 

5. dakikada Atanasov'un pasında ceza sahası içerisinde buluşan Ali Akman'ın şutunu kaleci son anda direk dibinden kornere tokatladı. 
28. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Kubilay'ın şutunu kaleci Gökhan çıkarttı. Dönen topu iyi takip eden Ali Akman, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0 
39. dakikada Emirhan'ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Gökhan son anda köşeden kornere çeldi. 
40. dakikada Emirhan'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Atanasov'un kafa vuruşu direğin hemen dibinden auta çıktı. 
51. dakikada Burak'ın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Kubilay, müsait durumdaki Emirhan'a topu çıkarttı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0 
76. dakikada Burhan'ın Atanasov'un müdahalesiyle yer kalmasıyla müsabakanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 
77. dakikada Burhan'ın kullandığı penaltı vuruşunda top filelerle buluştu. 2-1 


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