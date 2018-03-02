Bursaspor 9 maç sonra nefes aldı!
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Bursaspor sahasında Kayserispor'u ağırladı. Mücadeleyi 76. dakikada Stancu'nun attığı golle Bursaspor 1-0 kazandı. Yeşil beyazlılar bu galibiyetle puanını 30’a yükseltti ve kümede kalma yarışında rahat bir nefes almış oldu. Kayserispor ise maç fazlasıyla 38 puanla 5. sırada kaldı. Bursaspor 9 maç sonra ilk kez kazanırken Kayserispor deplasmanda üst üste ikinci kez kaybetti.
STAT: Bursa Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Erdinç Sezertam (xx), Samet Çiçek (xx)
BURSASPOR: Harun Tekin (xx), Barış Yardımcı (xxx), Titi (xx), Ertuğrul Ersoy (xx), Aziz Behich (xx), Abdullahi Shehu (xx), John Bostock (xx) (Dk. 68 Moussa Sow x), Jires Kembo (xxx) (Dk. 89 Mikel Agu), Pablo Batalla (xx), Yusuf Erdoğan (xxx) (Dk. 76 Georghe Grozav x), Bogdan Stancu (xxx)
KAYSERİSPOR: Silviu Lung (xx), Tiago Lopes (xx), Jean-Armel Kana-Bıyık (xx), Cristian Sapunaru (xx), Erkan Kaş (x), Gonzalo Espinoza (xx) (Dk. 79 Artem Kravets x), Stephane Badji (xx), Deniz Türüç (xx), Fernando Boldrin (x) (Dk. 56 William De Amorim x), Ryan Mendes (xx) (Dk. 74 Silvestre Varela x), Umut Bulut (x)
SARI KARTLAR: Umut Bulut, Gonzalo Espinoza, Erkan Kaş, Tiago Lopes (Kayserispor)
GOL: Dk. 76 Bogdan Stancu (Bursaspor)
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