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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Bursaspor 8 maçtır kazanamıyor! Yönetim istifa sesleri
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Futbol
18.02.2018 - 15:35, Son Güncelleme:

Bursaspor 8 maçtır kazanamıyor! Yönetim istifa sesleri

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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Bursaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor 0-0 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig’in 22’nci haftasında Bursaspor evinde 11 bin 552 biletli seyircinin izlediği maçta Evkur Yeni Malatyaspor’u ağırladı. Karşılaşmadan gol sesi çıkmazken taraflar sahadan birer puan ile ayrıldı. Karşılaşmanın sonunda yeşil-beyazlı taraftarlar, ‘Yönetim istifa’ diye bağırırken, uzatma anları boyunca yönetime büyük tepki gösterdi. Yeşil-beyazlı ekipte Emmanuel Badu, iç yan bağlarındaki esneme nedeniyle kadroda yer almadı.

Maçın önemli dakikaları

11’inci dakikada Delarge’ın yerden pasıyla ceza sahasının içerisinde topla buluşan Yusuf Erdoğan sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, ancak top savunmada Sadık’tan geri döndü.
28’inci dakikada Aziz Behich’in sol kanattan yaptığı orta sonrasında arka direkte topla buluşan Batalla kafa vuruşunu yaparken, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir’de kaldı.
40’ıncı dakikada Aytaç Kara’nın pası sonrasında sağ kanatta topla buluşan Eren Tozlu, ceza sahasına girmesinin ardından yerden ortasını yaptı, kale önünde ise son anda araya giren Titi müdahalesiyle tehlikeyi uzaklaştırdı.
49’uncu dakikada ceza sahası içerisinde Yusuf Erdoğan vuruşunu yaparken, kaleci Ertaç Özbir topa sahip oldu.
63’üncü dakikada John Bostock, kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden sert bir şekilde vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak uzak kale direğinin hemen yanından az farkla dışarı çıktı.
67’nci dakikada Adem Büyük'ün pası ile ceza sahası yayının hemen dışında topla buluşan Gilberto'nun çektiği şutta kaleci Harun Tekin parmaklarının ucuyla topu dokunarak kornere çelmeyi başardı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Ali Palabıyık (xx), Serkan Olguncan (xx), Mustafa Sönmez (xx)
BURSASPOR: Harun Tekin (xx), Barış Yardımcı (x), Titi (x), William Ekong (x), Aziz Behich (xx), Mikel Agu (x), John Bostock (xx), Dzon Delarge (x) (Dk. 69 Gheorge Grozav x), Pablo Batalla (xx) (Dk. 83 Abdullahi Shehu x), Yusuf Erdoğan (xx), Bogdan Stancu (x) (Dk. 78 Sinan Bakış x)
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir (xx), Rahman Buğra Çağıran (x), Sadık Çiftpınar (xx), Doria (xx), Aly Cissokho (x), Murat Yıldırım (xx), Michael Pereira (x) (Dk. 72 Emmanuel Dening x), Azubuike Okechukwu (xx), Aytaç Kara (xx), Adem Büyük (xx) (Dk. 87 Khalid Boutaib x), Eren Tozlu (x) (Dk. 46 Gilberto x)
SARI KARTLAR: Aziz Behich, Yusuf Erdoğan, Gheorge Grozav (Bursaspor) - Sadık Çiftpınar, Adem Büyük (E.Y.Malatyaspor)

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