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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.09.2019 - 18:15, Son Güncelleme:

Bursaspor 5 yeni transfer için imza töreni düzenledi

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TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, yeni transferler Selçuk Şahin, Özer Hurmacı, Burak Altıparmak, Igor Da Silva ve Yevgen Seleznov için imza töreni düzenledi.

Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı, taraftarlara da açık gerçekleşen törende Selçuk Şahin, Özer Hurmacı, Burak Altıparmak, Igor Da Silva, Yevgen Seleznov kendilerini yeşil beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Ayrıca 2024 yılına kadar sözleşmeleri uzatılan genç oyuncular Ramazan Keskin, Burak Kapacak, Sedat Dursun, Emirhan Aydoğan ve Çağatay Yılmaz da imzalarını taraftarın huzurunda attı.

Bursaspor 5 yeni transfer için imza töreni düzenledi

Başkan Mesut Mestan “Tahta derken, transfer yasağı derken çok şükür hepsini hallettik. Son neticeye geldiğimizde de değerli, yetenekli, kaliteli oyuncuları kulübümüze kattık. Bundan ötürü biz mutluyuz, inşallah 2009/2010 sezonundaki şampiyonlukta yaşanan mutlulukları yeniden yaşarız ve ait olduğumuz Süper Lig’e geri döneriz. Oyuncularımız hem yetenekli hem karakterli. Bursaspor’un seve seve formasını giyeceklerini söylediler, bundan sonraki süreç zorlu olacak, her gün engeli aşıyoruz ama önemli olan sezonun sonunda mutluk olmak, inşallah onu da başarırız” dedi.

Selçuk Şahin: 'Bu kadar büyük bir camianın layık olduğu yer Süper Lig’dir'

“Bu kadar büyük bir camianın formasını terletecek olmak beni heyecanlandırıyor” diyen 38 yaşındaki Selçuk Şahin ise, “Tecrübeli bir yaşa sahip olsam da bu camiada forma şansı bulmak, mücadele edecek olmak kendi adıma heyecan verici. Bursaspor’un bulunduğu durum çok güzel bir fotoğraf vermese de başkanımız, yöneticilerimiz Bursaspor’u layık olduğu yere getirme adına önemli adımlar attı. Umarım biz de verilen sorumluluğu üzerine koyarak sahada gerekli mücadeleyi gösterip Bursaspor’u Süper Lig’e taşırız. Ben ve arkadaşlarım sonuna kadar mücadele edeceğiz. Zorluklarla karşılaşacağız ama hazırlıklıyız. Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz, bu kadar büyük bir camianın layık olduğu yer Süper Lig’dir” ifadelerini kullandı.

Bursaspor 5 yeni transfer için imza töreni düzenledi

Özer Hurmacı: 'Birçok kez niyetlenmiştik, şimdiye nasip oldu'

Yeni transferlerden Özer Hurmacı ise, profesyonel futbol yaşantısının 16’ncı yılında Bursaspor forması giymenin nasip olduğunu belirterek, “Daha önceki dönemlerde de birçok kez niyetlenmiştik, şimdiye nasip oldu. Daha önceki yıllarda da verdiğim röportajlardan hatırlıyorsanız bu şehirde futbol oynamak beni motive ediyor demiştim. Bu kez Bursaspor formasıyla en kısa zamanda hak ettiğimiz yere, Süper Lig’e dönüp, sonrasında da Süper Lig’de şampiyonluğa oynayan Bursaspor’un futbolcusu olmak istiyorum. Bu hedef doğrultusunda takımımla, başkanımız ve yönetimimizle, şehirle birlikte Bursa’ya o heyecanı yaşatmak istiyorum. Bu ailenin bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum” diye konuştu.

Yergen Seleznov: 'Bu camianın, taraftarın 1’inci Lig’de olması imkansız”

Yabancı transferlerden Yergen Seleznov da “Umarım seneye Süper Lig’de oluruz çünkü bu camianın, taraftarın 1’inci Lig’de olması imkansız” derken, Igor da Silva da “Türkiye’ye geldiğimden beri Bursaspor hakkında birçok şey duydum, benim için kariyerimde yeni bir durum ve burada olmaktan çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Burak Altıparmak da “Bu takımı Süper Lig’e çıkarmak istiyoruz. Bursaspor büyük bir camia, nereye geldiğimiz içok iyi biliyoruz. Elimizden gelen her şeyi Süper Lig’e çıkmak için yapacağız” dedi.

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