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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
01.10.2018 - 12:40, Son Güncelleme:

Bursaspor 470 maç sonra aynı başarısızlığı tekrarladı

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Bursaspor 470 maç sonra aynı başarısızlığı tekrarladı

Bursaspor bu sezon ligde kazanamazken galibiyet hasreti de 10 maça çıktı. Yeşil beyazlılar 470 lig maçı öncesinde de 10 maçlık galibiyet hasreti yaşamıştı.

Spor Toto Süper Lig’in 7’nci haftasında Bursaspor, deplasmanda karşılaştığı Demir Grup Sivasspor’da Robinho’nun gollerine engel olamadı ve sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu sezon ligde galibiyetle henüz tanışamayan yeşil beyazlıların ligdeki üç puan hasreti de üst üste 10 maça çıktı. Geçen sezon ligde oynadığı son 3 maçtan mağlup ayrılan Timsah, bu sezon ise 7 maçtan yalnızca 5 beraberlik çıkardı.

16 YIL ÖNCEYDİ
Bursaspor, DG Sivasspor mağlubiyetinin ardından 470 maç sonra aynı başarısızlığı tekrarladı. Bursaspor daha önce 2001/02 sezonundaki lig maçlarında son 7 ve akabindeki sezonda ise ilk 3 karşılaşmada galibiyet alamamıştı. Bursaspor o dönem 10 maçlık galibiyet hasretine 4’üncü hafta evinde Kocaelispor’u yenerek son vermişti. Yeşil beyazlılar bu hafta ise lig maçında evinde MKE Ankaragücü’nü ağırlayacak.

153 GÜNDÜR GALİBİYET YOK
Yeşil-beyazlılar ayrıca, ligin ilk 7 haftalarındaki maçları baz alındığında küme düştüğü 2003/04 sezonundan daha kötü bir başlangıç yaptı. Bursaspor, söz konusu sezondaki ilk 7 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 6 puan toplarken, bu sezon ise 5 puanda kaldı. Süper Lig’de son olarak 30 Nisan’da sahasında Atiker Konyaspor’u mağlup eden Bursaspor’un ligdeki galibiyet hasreti de 153 güne çıktı. Yeşil-beyazlı ekip, o maçtan sonra oynadığı 10 maçın 5'ini kaybederken, 5'inden de sahadan beraberlikle ayrıldı.

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