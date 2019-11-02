Bursaspor, 44 yıl sonra yeniden! En iyi sezon başlangıcı...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBursaspor, 44 yıl sonra yeniden! En iyi sezon başlangıcı...
GeriFutbol Bursaspor, 44 yıl sonra yeniden! En iyi sezon başlangıcı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
02.11.2019 - 15:10, Son Güncelleme:

Bursaspor, 44 yıl sonra yeniden! En iyi sezon başlangıcı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İç saha performansıyla dikkat çeken Bursaspor, evindeki 4 maçını da kayıpsız atlatarak 44 yıl sonra en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirdi.

TFF 1’inci Lig’de aldığı üst üste galibiyetlerle çıkışa geçen Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda da yoluna devam ediyor.

Kupada Bayburt deplasmanında zor olsa da alınan galibiyetle birlikte gelen tur bileti, takımda atmosferi tamamen iyiye götürürken; Onur Atasayar’ın golle dönmesi ve kaleci Ataberk Dadakdeniz’in performansı teknik direktör Yalçın Koşukavak’ı memnun etti.

Gözünü yeniden lige çeviren yeşil beyazlı ekip, pazartesi günü ağırlayacağı Balıkesirspor karşısında da 3 puana uzanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

BALIKESİRSPOR'U YENERSE BAŞARISINI TEKRARLAYACAK

Balıkesirspor karşısında iç saha avantajına sahip Bursaspor, evindeki görüntüsüyle de ışık saçıyor.

Bu sezon sahasında oynadığı 4 resmi maçtan da galibiyetle ayrılan Bursa temsilcisi, 44 yıl sonra sahasındaki en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirdi.

Yeşil beyazlılar son olarak 1975-76 sezonunda iç sahada oynadığı 4 maçı kazanmıştı. Bursaspor’un kulüp tarihinde ise en iyi sezon başlangıcı 1970-71 sezonunda görüldü. Bursa temsilcisi, o sezon sahasında oynadığı ilk 5 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Balıkesirspor maçını kazanması halinde yeşil beyazlılar, bu başarısını tekrarlayacak.

Evertondan şaşırtan Cenk Tosun açıklaması
Everton'dan şaşırtan Cenk Tosun açıklaması!

3 TAKIM KAYIPSIZ

Türkiye’de profesyonel liglerde ise şu ana dek sahasında puan kaybetmeyen sadece 3 takım bulunuyor.

Yeşil beyazlıların ligde karşılaşacağı Balıkesirspor da sahasında oynadığı 5 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Bursaspor ve Balıkesirspor’un dışında TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele veren Manisa FK da sahasında 5 maçı kayıpsız geçti.

Bursaspor bu sezon sahasında; Akhisarspor’u 2-1, Osmanlıspor’u 3-1, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 1-0 ve Cesar Grup Ümraniyespor’u 2-1 mağlup etti.

Bursaspor, 44 yıl sonra yeniden En iyi sezon başlangıcı...

Bursaspor, 44 yıl sonra yeniden En iyi sezon başlangıcı...

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle