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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
15.08.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

Bursaspor 3 futbolcusundan 2 milyon 150 bin euro kazandı!

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Bursaspor 3 futbolcusundan 2 milyon 150 bin euro kazandı!

Bursaspor, bu sezon yollarını ayırdığı Okan Kocuk, Umut Meraş ve Staphane Badji'den 2 milyon 150 bin euro gelir elde etti.

Bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan yeşil-beyazlı takım, geçen seneki takımdan bir çok futbolcuyla yollarını ayırdı.

Yeşil-beyazlılar, Umut Meraş'ı 1.3 milyon euroya Le Havre'a, Stephane Badji ise 400 bin euroya Ludogorets'e satılırken, Okan Kocuk da 450 bin euroluk fesih bedelini ödeyerek Galatasaray'a gitti.

Mevcut rakamlara göre Bursaspor, oyuncu satışlarından 2 milyon 150 bin euroyu kasasına koydu.

Ancak Umut Meraş'ın satışından yüzde 20 pay, Boluspor'a ödenecek. Aytaç Kara ve Yusuf Erdoğan ise, alacaklarına karşılık sözleşmelerine fesih ederek Kasımpaşa'ya transfer oldu. Takımdan ayrılması düşünülen Ertuğrul Ersoy transferinden de yeşil-beyazlı takımın kasasına bonservis parası girmesi amaçlanıyor.

Öte yandan transfer tahtasını en kısa sürede açmak isteyen yönetim ardından transferleri yapmayı planlıyor.

Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen ve fazla süre alamayan sağ kanat oyuncusu Hasan Ayaroğlu'nun Bursaspor'un radarında olduğu öğrenildi.

Transfer tahtası açıldıktan sonra yeşil-beyazlı takım bu futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor.

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Bursaspor 3 futbolcusundan 2 milyon 150 bin euro kazandı

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