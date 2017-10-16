STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Cüneyt Çakır , Bahattin Duran , Tarık Ongun , Koray Gençerler

BURSASPOR: Harun Tekin , Barış Yardımcı , Titi , William Ekong , Aziz Behich , Mikel Agu , Ertuğrul Ersoy , Cristobal Jorquera (Dk. 68 Dzon Delarge ), Pablo Batalla (Dk. 84 Yusuf Erdoğan ?), Jires Kembo , Bogdan Stancu (Dk. 89 Merter Yüce ?)

YEDEKLER: Muhammed Şengezer, İsmail Konuk, Merter Yüce, Dzon Delarge, Furkan Soyalp, Kubilay Kanatsızkuş, Ricardo Faty, Sinan Bakış, Yusuf Erdoğan, Deniz Yılmaz

OSMANLISPOR: Karcemarskas , Numan Çürüksü , Musa Çağıran , Andreas Beyer , Koray Altınay , Raheem Lawal (Dk. 71 Adrien Regattin ), Tiago Pinto , Serdar Gürler , Aminu Umar , Souleymane Doukara , Filipe Josue

YEDEKLER: Hakan Arıkan, A.Eyüp Türkaslan, Adrien Regattin, Tugay Kacar, Branislan Ninaj, Hasan Kılıç, Vaclav Prochazka, Luiz Moreira

GOLLER: Dk. 30 Bogdan Stancu, Dk. 38 Mikel Agu, Dk. 75 Aziz Behich (Bursaspor), Dk. 23 Souleymane Doukara (Osmanlıspor)

SARI KARTLAR: Dk. 20 Ertuğrul Ersoy, Dk. 42 Titi (Bursaspor), Dk. 41 Musa Çağıran, Dk. 44 Koray Altınay, Dk. 84 Numan Çürüksü, Dk. 90 Tiago Pinto (Osmanlıspor)

KIRMIZI KART: Dk. 62 Jires Kembo (Bursaspor)

Doukara'nın golüyle öne geçen konuk ekibe ilk yarıda Stancu ve Mikel Agu'nun golleriyle cevap vererek üstünlüğü eline geçiren Bursaspor'da gol perdesini kapatan isim ikinci yarıda Aziz Behich oldu. Maçın başlarında rakip yarı alanda Pablo Martin Batalla'nın başı girdiği ikili mücadele sonrasında yarıldı. Tedavisi yapılan Arjantinli oyuncu, maçın geride kalan bölümlerinde başındaki bandaj ile oynadı ve oyundan çıkarken taraftar tarafından ayakta alkışlandı. Karşılaşmayı ise 17 bin 25 biletli seyirci takip etti. Bu sonucun ardından Bursaspor puanını 12'ye yükseltirken, Osmanlıspor 4 puanla son sırada kaldı. Bursaspor ayrıca maçın son yarım saatlik dilimini Jires Kembo'nun kırmızı kartı sonrası 10 kişiyle oynadı.

7'nci dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası Jorquera'nın pasında kaleye doğru hareketlenen Titi, ceza sahası içerisinde Numan Çürüksü'nün müdahalesiyle yerde kaldı, hakem Cüneyt Çakır ise penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktada topun başına geçen Batalla'nın vuruşunda ise kaleci Karcemarskas soluna gelen topu çelmeyi başardı, dönen topa Stancu'nun vuruşunda ise yine Karcemarskas'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

MAÇTAN DAKİKALAR

8'inci dakikada ani gelişen Osmanlıspor atağında ceza sahası içerisinde Doukara müsait durumda vuruşunu yaparken, top çerçeveyi bulmadı.

22'nci dakikada hızla atağa çıkan Bursaspor'da Jires Kembo, Batalla ile paslaşması sonucu sol kanattan ilerleyerek yerden ortasını yaptı. Ancak ceza sahası içerisinde Stancu'dan önce davranan Andreas Beyer topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

23'üncü dakikada Osmanlıspor golü buldu. Sağ kanata atılan uzun topa hareketlenen Serdar Gürler, son çizgide topu kontrol edip içeriye doğru ortasını yaptı. Kale önünde ise Doukara, son anda ayağıyla yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

30'uncu dakikada Bursaspor eşitliği sağladı. Jorquera'nın kullandığı köşe vuruşunda gelen topa iyi yükselen Mikel Agu, meşin yuvarlağı arka direğe doğru çevirdi. Burada topa hareketlenen boş kalan Bogdan Stancu ise kale önünden yaptığı vuruşla kaleci Karcemarskas'ı mağlup ederek skora dengeyi getirdi: 1-1

33'üncü dakikada Josue'nin yaklaşık 30 metreden yaptığı sert vuruşta kaleci Harun Tekin, üzerine gelen topu iki hamlede kontrol edebildi.

38'inci dakikada Bursaspor bu kez öne geçti. Rakip kalede baskını artıran yeşil beyazlı ekipte Jorquera ceza yayı üzerinden pasını Batalla'ya aktardı. Sağ kanatta topla buluşan Batalla ise, ceza sahası içerisindeki Mikel Agu'yu görerek ortasını yaptı. Agu da, topun gelişine ayağının içiyle düzgün bir vuruş yaparak sağ köşeden topu filelerle buluşturdu: 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Bursaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

46'ncı dakikada Batalla'nın akıl dolu pasıyla sağ kanatta topla hareketlenen Stancu pasını Jorquera'ya aktarırken, Şilili oyuncunun ceza sahasına girerken gelişine yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.

50'nci dakikada Osmanlıspor atağında Musa Çağıran sağ çaprazdan içeriye ortaladı, ceza sahası içerisinde Doukara'nın kafa vuruşunda ise top uzak kale direğinin yanından auta çıktı.

53'üncü dakikada Stancu'nun arapasıyla topu önüne alan Jires Kembo ceza sahası içerisine kadar ilerledi. Vuruşunu yaptığı esnada ise savunmadan Andreas Beyer topa ayak koyarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

62'nci dakikada Bursaspor'da Jires Kembo, orta yuvarlakta topa kafasını uzatan Numan Çürüksü'ye yönelik yaptığı tehlikeli hareket sonucu kırmızı kart gördü. Tedavisi saha kenarında yapılan Numan Çürüksü maça başındaki sargıyla devam etti.

74'üncü dakikada Musa Çağıran'ın kaleye doğru derinlemesine gönderdiği pasta Serdar Gürler topa hareketlenirken, savunmada Ekong son anda müdahalesiyle topu kornere gönderdi.

75'inci dakikada ani gelişen Bursaspor atağında topla buluşan Batalla, pasını sol kanatta boş durumdaki Aziz Behich'e aktardı. Aziz'in ise ceza sahası içerisinde sol çaprazdan kaleye sert gönderdiği top üst direğe de çarparak ağlarla buluştu: 3-1

77'nci dakikada Musa Çağıran, yaklaşık 35 metre uzaklıktan kaleye sert şutunu gönderirken, kaleci Harun Tekin son anda ağlara doğru yönelen topu çelerek kornere gönderdi.

Karşılaşma Bursaspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.