Bursaspor 2-3 Giresunspor
TFF 1. Lig'in 14. haftasında Giresunspor, deplasmanda Bursaspor'u 3-2 yendi.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Onur Özütoprak, Cemal Bingül, Hasan Hüseyin Tetik
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Diarra, Anıl Karaer, Onur Atasayar, Burak Altıparmak, Burak Kapacak, Selçuk Şahin (Dk. 70 Emirhan Aydoğan), Latovlevici (Dk. 46 Seleznov), Özer Hurmacı, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 73 Ali Akman)
Giresunspor: Fachini, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Ahmet Kesim, Landel, Renan Foguinho, Del Valle (Dk. 75 Alpay Koçaklı), Rusescu (Dk. 83 Özgür Can Özcan), Ahmet İlhan Özek, Mehmet Taş, Bekir Yılmaz (Dk. 77 Alperen Aydın)
Goller: Dk. 7 Ahmet Kesim, Dk. 34 (penaltıdan) ve 51 Rusescu (Giresunspor), Dk. 79 Ali Akman, Dk. 86 Seleznov (Bursaspor)
Sarı kart: Dk. 24 Selçuk Şahin (Bursaspor)
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