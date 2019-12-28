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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.12.2019 - 19:37,Son Güncelleme:/

Bursaspor 2-1 Hatayspor

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Bursaspor 2-1 Hatayspor

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Bursaspor, sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Kapluhan, Gökhan Barcın

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Sedat Dursun, Diarra, Onur Atasayar, Aykut Akgün, Burak Altıparmak (Dk. 90 5 Selçuk Şahin), Burak Kapacak (Dk. 81 Ali Akman), Emirhan Aydoğan, Kubilay Kanatsızkuş, Seleznyov (Dk. 67 Özer Hurmacı)

Hatayspor: Akın Alkan, Furkan Şeker (Dk. 76 Barbosa), Soner Örnek, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Rayane, Selim Ilgaz (Dk. 83 Alican Özfesli), Gökhan Karadeniz (Dk. 90 Mirkan Aydın), Caner Hüseyin Bağ, Quali

Goller: Dk. 10 Seleznyov, Dk. 90 1 Burak Altıparmak (Bursaspor), ?Dk. 45 Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor)

Sarı kart: Dk. 52 Burak Kapacak, Dk. 54 Emirhan Aydoğan, Dk. 69 Aykut Akgün (Bursaspor), Dk. 90 4 Sadi Karaduman (Hatayspor)

Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, Süper Lig maçlarını "iddaa" üzerinden değerlendirdi...


MevzuBahis | 28-29 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, yeni iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
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Bursaspor 2-1 Hatayspor


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