Bursaspor 2-1 Hatayspor
TFF 1. Lig'in 17. haftasında Bursaspor, sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Kapluhan, Gökhan Barcın
Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Shehu, Sedat Dursun, Diarra, Onur Atasayar, Aykut Akgün, Burak Altıparmak (Dk. 90 5 Selçuk Şahin), Burak Kapacak (Dk. 81 Ali Akman), Emirhan Aydoğan, Kubilay Kanatsızkuş, Seleznyov (Dk. 67 Özer Hurmacı)
Hatayspor: Akın Alkan, Furkan Şeker (Dk. 76 Barbosa), Soner Örnek, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Rayane, Selim Ilgaz (Dk. 83 Alican Özfesli), Gökhan Karadeniz (Dk. 90 Mirkan Aydın), Caner Hüseyin Bağ, Quali
Goller: Dk. 10 Seleznyov, Dk. 90 1 Burak Altıparmak (Bursaspor), ?Dk. 45 Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor)
Sarı kart: Dk. 52 Burak Kapacak, Dk. 54 Emirhan Aydoğan, Dk. 69 Aykut Akgün (Bursaspor), Dk. 90 4 Sadi Karaduman (Hatayspor)
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