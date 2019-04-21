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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.04.2019 - 13:53, Son Güncelleme:

Bursaspor 12 rakibine de puanlar kaybetti

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Bursaspor 12 rakibine de puanlar kaybetti

Bursaspor bu sezon şu ana dek evinde ve deplasmanda karşılaştığı 12 takıma da puanlar kaybetti. Yeşil-beyazlılar bu hafta Teleset Mobilya Akhisarspor’u yenerse ilk kez bu sezon her iki maçta da rakibini mağlup etmiş olacak.

Spor Toto Süper Lig’de 29 maçını geride bırakan Bursaspor, şu ana dek 12 takımla iç saha ve deplasmanda karşılaştı. Yeşil beyazlılar, 12 takımın tümüne bu süreçte puanlar kaybetti. Bursa temsilcisi, ligin ilk yarısında evinde 1-0 yendiği MKE Ankaragücü ile deplasmanda sahadan golsüz eşitlikle ayrılırken, ilk yarıda evinde 2-0 yendiği Aytemiz Alanyaspor’a da deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Böylelikle yeşil beyazlılar, bu sezon iki maçta da karşılaştığı ekiplere karşı iki maçta da galibiyet alamadı.

AKHİSAR'I YENERSE İLK OLACAK
Bursaspor’da gözler ise Teleset Mobilya Akhisarspor maçına çevrildi. Yeşil-beyazlılar, bu maçı kazanması halinde bu sezon ilk kez bir rakibini iki maçta da mağlup etmiş olacak. Sezonun ilk yarısında Manisa’da oynanan maçta gülen taraf 4-2’lik skorla Bursaspor olmuştu. Bunun yanı sıra ertesi haftada yeşil beyazlılar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a konuk olacak. Bursaspor, sezonun ilk yarısındaki maçta Erzurum ekibini de 2-1’lik skorla yenmişti. Bu iki maçın da üst üste kazanılması halinde yeşil beyazlılar, sezonu yalnızca iki ekibe puan kaybetmeyerek kapayacak.

ZİRVEDEKİLERİ İLK YARI ZORLADI, İKİNCİ YARI PUAN ALAMADI
Bursaspor ayrıca ilginç bir istatistiğe daha imza attı. Ligin ilk 4 sırasında yer alan ekipler karşısında ilk yarıda puanlar toplayan yeşil-beyazlılar ikinci yarıda ise ‘sıfır’ çekti. Lider Medipol Başakşehir ile evinde golsüz berabere kalan Bursaspor rakibine deplasmanda 3-0 kaybederken; Galatasaray ile de deplasmanda 1-1 berabere kalıp ligin ikinci yarısında evinde 3-2 mağlup oldu. Beşiktaş ile de ilk yarıdaki maçta evinde 1-1 berabere kalan yeşil-beyazlılar, deplasmanda siyah-beyazlılara 2-0 kaybederken, son olarak ilk yarıdaki maçta Trabzonspor deplasmanından 1-1’lik eşitlikle dönen yeşil-beyazlılar, sahasında ise rakibine 1-0’lık skorla teslim oldu.

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Bursaspor 12 rakibine de puanlar kaybetti

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