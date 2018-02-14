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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol Bursaspor, 10 sezon önceki kötü grafiğiyle karşı karşıya!
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Futbol
dha
14.02.2018 - 11:42, Son Güncelleme:

Bursaspor, 10 sezon önceki kötü grafiğiyle karşı karşıya!

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Bursaspor, bu sezon evinde 4 maçtır kazanamazken, iç sahada performansları dikkate alındığında 7 sezon önceki olumsuz grafiğini tekrarladı. Yeşil beyazlı ekip, Evkur Yeni Malatyaspor’u da yenemezse 10 sezon önceki başarısız grafiğini yinelemiş olacak.

Spor Toto Süper Lig’de 7 maçtır galibiyete hasret kalan Bursaspor, son mücadelelerinde evinde oynadığı karşılaşmalarda da 3 puanı unuttu. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynadığı son 4 lig maçından 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrılan yeşil beyazlı ekip, bu süreçte Gençlerbirliği ile 1-1, Beşiktaş ile de 2-2 berabere kalırken, Fenerbahçe’ye 1-0 ve Medipol Başakşehir’e de 3-0 kaybetti. Bu sezon, söz konusu maçlar öncesindeyse Bursaspor, iç sahadaki 7 lig maçından 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Ligdeki 14’üncü hafta sonunda evinde oynadığı 7 maçta topladığı 16 puan ile en iyi iç saha performansına sahip ligdeki 3’üncü ekip olan Bursaspor, 22’nci haftaya girilirken evindeki 11 maçta 18 puan toplayabildi ve iç saha performanslarına bakıldığında bu alanda 7’nci basamağa kadar geriledi.

7 SEZON ÖNCE 4 MAÇ KAZANAMAMIŞTI

Bursaspor, 2010-11 sezonundan bu yana ise evinde en fazla galibiyete hasret kaldığı dönemi yaşıyor. 2010-11 sezonunda 22’nci haftadaki Gaziantepspor’a karşı alınan 4-1’lik yenilgi ile başlayan süreçte tıpkı bu yılda olduğu gibi evinde 4 maç üst üste kazanamayarak 2 puan toplayabilen yeşil beyazlı ekip, bu iç sahadaki hasretine 30’uncu haftada Manisaspor’u 2-1 yenerek son vermişti.

10 SEZON ÖNCESİ GİBİ

Spor Toto Süper Lig’in 22’nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor’u sahasında ağırlayacak olan Bursaspor, galibiyete kenetlenerek bu kötü gidişata son vermek istiyor. Yeşil beyazlı ekip, Malatya temsilcisine karşı da sahadan galibiyetle ayrılamadığı takdirde bu kez 10 sezon önceki tehlike ile karşı karşıya kalacak. 2007-08 sezonunda Bursaspor, ligde evinde oynadığı ilk 5 maçta galibiyet elde edemezken, bu maçlardan 4 puan çıkarmıştı.

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