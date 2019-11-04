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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Futbol
04.11.2019 - 21:05, Son Güncelleme:

Bursaspor: 0 - Balıkesirspor: 0

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Bursaspor: 0 - Balıkesirspor: 0

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 10. haftasında Balıkesirspor'u evinde ağırladı. Maç, başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Maçtan dakikalar
19. dakikada Burak Kapacak’ın ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta top defansa çarparak kornere çıktı.
36. dakikada Burak Kapacak’ın pasında gelişine kale gönderen Emirhan Aydoğan’ın şutu az farkla direğin üzerinden auta çıktı.
48. dakikada ceza sahasındaki karambolde topa vuran Recep Aydın’ın şutu direğin dibinden auta çıktı.
54. dakikada Emirhan Aydoğdu’nun kullandığı kornere iyi yükselen Mamadou Diarra’nın kafa vuruşunda top direkten döndü.
66. dakikada ceza sahasına çalımlarla giren Burak Kapacak’ın şutunda top kaleci Andrija Vukovic’in kucağında kaldı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Cemal Bingül xx, Hasan Hüseyin Tetik xx

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Abdullahi Shehu xx, Mamadou Diarra xxx, Anıl Karaer xx, Iasmin Latovlevici xx (Onur Atasaray dk. 73 xx), Aykut Akgün xx, Burak Kapacak xxx, Recep Aydın xx (Yengen Seleznov dk. 68 xx), Emirhan Aydoğan xx (Ramazan Keskin dk. 84 ?), Özer Hurmacı xx, Kubilay Kanatsızkuş xx

Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Jani Atasanov, Ali Akman, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Musa Araz, Igor Wanderson Da Silva

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Balıkesirspor: Andrija Vukovic xx, Doğa İşler xx, Tomislav Glumac xx, Oğuzhan Çapar xx, Okan Alkan xx, Antorio Mrsic xx, Furkan Çil xx, Aly Malle xx (Mahatma Osumanu Otoo 58 dk. xx), Foxi Kethevoama xx (Batu han İşçiler dk. 85 ?), İbrahim Halil Çolak xx, Rahmi Anıl Başaran xx (Abdülkadir Kayalı dk. 68 xx)

Yedekler: Atilla Özmen, Berat Aydoğdu, Celal Emir Dede, Serdar Güncü, Sezer Özmen, Anıl Taşdemir, Kağan Kayalı

Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu

Sarı kartlar: Aykut Akgün, Emirhan Aydoğan, Özer Hurmacı, Abdullahi Shehu (Bursaspor), Aly Malle, Antorio Mrsic (Balıkesirspor)

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