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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.05.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

Bursaspor 0-0 Göztepe

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Bursaspor 0-0 Göztepe

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Göztepe'yi konuk etti. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Göztepe sahadan galibiyetle ayrılsaydı Bursaspor Süper Lig'e veda edecekti. Küme düşecek takım ligin son haftasında belli olacak.

Göztepe karşılaşmanın 11. dakikasında Alpaslan ile 1-0 öne geçti. Ancak VAR incelemesi sonrasında hakem Mete Kalkavan, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. İlk 45 dakikada gol sesi çıkmadı 0-0 sona erdi. İkinci yarının 52'nci dakikasında Göztepe, Deniz Kadah ile penaltı atışından yararlanamadı. Göztepe 72. dakikada Halil'in attığı golle Bursaspor karşısında 1-0 öne geçti. VAR incelemesi sonrasında hakem Mete Kalkavan, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Kalan dakikalarda gol olmayınca müsabaka 0-0 beraber kaldı. Bursaspor ile Göztepe'nin kaderi ligde oynanacak son maça kaldı. 

Bursaspor 0-0 Göztepe

 

Maçtan dakikalar (İlk yarı) 

11. dakikada Berkan’ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde iyi yükselen Alpaslan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR uyarısıyla pozisyon ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. 

19. dakikada Shehu’nun sağ kanattan ortaladığı topta Umut’un kafa vuruşunu Beto kornere tokatladı. 

20. dakikada Onur’un kullandığı köşe atışında Chedjou’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin hemen yanından auta çıktı. 

Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. 

STAT TIKLIM TIKLIM

Bursaspor taraftarı, kritik Göztepe maçına yoğun ilgi gösterdi.

Maç boyunca Bursa sokaklarında yeşil- beyaz formalarıyla şenlik havası yaşandı. Hafta içerisinde satışa sunulan biletlerin tamamı tükenirken, yeşil-beyazlı taraftarlar tribünlerdeki yerlerini aldı.

Sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar sonucunda Bursaspor tribünlerinin büyük bir kısmı maça yeşil renkteki formalarıyla geldi. Bursaspor taraftarı, ısınmaya çıkan takımlarına ise büyük destek verirken, oyuncuları teker teker tribünlere çağırıp bağırlarına bastı.

Tarihi günlerinden birini yaşayan Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumunda yaklaşık 40 bin kişi tribünleri doldurdu.

GÖZTEPELİLER YALNIZ BIRAKMADI

Göztepeli futbolseverler da Bursaspora deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Sabah saatlerinde İzmirde otobüslerle yola çıkan sarı-kırmızılılar kendilerine ayrılan yeri doldurdu. İki takım taraftarı centilmenlik rüzgarları estirdi.

Maçtan önce Bursanın çeşitli yerlerinde birlikte gezen Bursasporlu ve Göztepeliler stada da beraber geldi.

19 MAYIS'I UNUTMADILAR

Bursaspor ve Göztepeli futbolcular "Atatürkü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" pankartıyla sahaya çıktı.

Beraber seremoniye gelen futbolcuların Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağı baskılı, 19 Mayıs yazan tişörtler giymesi tribünlerden alkış aldı.

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Bursaspor 0-0 Göztepe

Bursa'da maç öncesinde taraftarlar kentin birçok noktasını pankartlarla süsledi...

 

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