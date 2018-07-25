Bursa'nın hedefi Marcio Mossoro...
Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, 4 sezondur Medipol Başakşehir'de forma giyen Marcio Mossoro'yu gündeme aldı.
Özellikle teknik direktör Samet Aybaba’nın istediği 35 yaşındaki orta saha oyuncusu ile Bursaspor’un, maliyet araştırmalarına başladığı ve ilerleyen günlerde İstanbul ekibiyle temas kuracağı öğrenildi.
Öte yandan geçen sezon Turuncu-Lacivertliler ile 35 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 6 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti. (Fanatik)
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