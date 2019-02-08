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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kaynak: İHA
08.02.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Bursalı genç tenisçiden büyük başarı

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Bursalı genç tenisçiden büyük başarı

2004 doğumlu Defne Çırpanlı, İran'daki ITF Junior G5 Gençler Tenis Turnuvası'nda tekler kategorisinde birincilik, çiftler kategorisinde ikincilik kupasını kaldırdı. 

Defne Çırpanlı, İran'ın Kish Adası'nda düzenlenen 4. Fair Junior turnuvasında 18 yaş altı tek kızlarda birincilik, çift kızlarda ise ikincilik kupasını Ukraynalı Vlada Datsenko ile birlikte aldı. 

Defne Çırpanlı geçtiğimiz yıllarda da Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde muhtelif başarılar elde ederek Tennis Europe Junior organizasyonuna bağlı turnuvalarda ilk 100'ün içinde yer almıştı. Bu sene 2500 kişinin yer aldığı Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF Junior) sıralamasında İran turnuvası ile birlikte 1177 basamak yükselerek 880. sıraya yerleşti. 

Tenisçi Defne Çırpanlı antrenmanlarını Bursa'da Ufuk Eroğlu ile birlikte 5 yaşından beri aralıksız sürdürüyor. Eğitimini Bursa'daki bir kolejde burslu olarak sürdüren Defne Çırpanlı iki yıl içinde ITF Junior sıralamasında ilk 100 içine girmeyi planlıyor. 

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