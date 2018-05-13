Bursa'da kazanan Trabzonspor!
Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Bursaspor'u 3-1 yendi. 20 bin 885 biletli seyircinin izlediği karşılaşmada goller ilk yarıda geldi. Trabzonspor galibiyete Dame N'Doye, Yusuf Yazıcı ve Olcay Şahan'ın golleriyle uzanırken, Bursaspor'un tek golünü ise Moussa Sow kaydetti. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 52'ye çıkarırken, Bursaspor ise 39 puanda kalarak üst üste ikinci yenilgisini aldı.
STAT: Bursa Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Erdinç Sezertam (xx), Serkan Çimen (xx)
BURSASPOR: Harun Tekin (xx), Emre Taşdemir (x) (Dk. 43 Sinan Bakış x), William Ekong (x) (Dk. 82 John Bostock x), Ertuğrul Ersoy (xx), Aziz Behich (xx), Abdullahi Shehu (xx), Furkan Soyalp (xx), Onur Atasayar (x) (Dk. 46 Ricardo Faty x), Pablo Martin Batalla (xx), Yusuf Erdoğan (x), Moussa Sow (xx)
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır (xxx), Joao Pereira (xx), Mustafa Akbaş (xxx), Jan Durica (xx), Filip Novak (xx), Ogenyi Onazi (xxx), Abdülkadir Ömür (xx) (Dk. 90+3 Hüseyin Türkmen ?), Matus Bero (xx), Yusuf Yazıcı (xxx) (Dk. 88 Hasan Batuhan Artarslan x), Olcay Şahan (xxx) (Dk. 79 Jose Sosa x), Dame N'Doye (xxx)
GOLLER: Dk. 43 Moussa Sow (Bursaspor), Dk. 7 Dame N'Doye, Dk. 20 Yusuf Yazıcı, Dk. 39 Olcay Şahan (Trabzonspor)
SARI KARTLAR: Abdullahi Shehu, Ricardo Faty (Bursaspor), Olcay Şahan, Abdülkadir Ömür, Matus Bero (Trabzonspor)
MAÇIN GOL POZİSYONLARI:
7'nci dakikada Trabzonspor golü buldu. Joao Pereira'nın aşırtma pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Dame N'Doye, altı pasın önünden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak kaleci Harun'un yanından ağlarla buluştu: 0-1.
20'nci dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Dame N'Doye'un arapasıyla birlikte ceza sahasına doğru topla birlikte yönelen Yusuf Yazıcı, kaleci Harun Tekin'i de çalımlayarak yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.
39'uncu dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Abdülkadir Ömür'ün arapasıyla topla buluşan Olcay Şahan, ceza sahasına girerek yerden vuruşunu yaparken meşin yuvarlak bir kez daha Bursaspor ağlarıyla buluştu: 0-3.
43'üncü dakikada Bursaspor farkı 2'ye indirdi. Filip Novak'ın elle oynadığı pozisyonun ardından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Yusuf Erdoğan, sağ kanattan ortasını içeriye doğru yaptı. Kale önünde iyi yükselen Moussa Sow da kafa vuruşu sonrası rakip fileleri havalandırdı: 1-3.
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