Bursa'da "istifa" depremi!
Süper Lig'in 20. hafta kapanış maçında Atiker Konyaspor'u ağırlayan Bursaspor'da taraftarlar yönetimi istifaya davet etti.
Spor Toto Süper Lig'de 5 haftadır galip gelemeyen ve 24 puanda kalan Bursaspor'da taraftarlar isyan bayrağını çekti.
Ligin 20. hafta kapanış maçında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Atiker Konyaspor'u ağırlayan yeşil-beyazlı ekip, sahadan beraberlikle ayrıldı.
Karşılaşmanın son bölümlerinde tribünlerden "Yönetim istifa" sesleri yükselmeye başladı. Maçın bitmesine kısa bir süre kala Bursasporlu taraftarlar hepbir ağızdan Ali Ay ve yönetimini istifaya davet etti.
Yeşil-beyazlılar, Süper Lig'de 11. sırada yer alıyor.
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