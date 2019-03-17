Bursa'da çok tartışılan pozisyon! Penaltı...
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bursaspor'u mağlup ederken, Emre Taşdemir'in içinde bulunduğu iki pozisyon tartışmalara neden oldu
Evinde Galatasaray'ı konuk eden yeşil-beyazlılar, eski futbolcusu Emre Taşdemir'in yer aldığı, iki tartışmalı pozisyonda penaltı ve kırmızı kart bekledi.
Bursasporlu futbolcular ve teknik heyet, müsabakanın ilk yarısında Sakho’nun sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada topun Emre Taşdemir’in eline çarptığı yönünde itirazlarda bulundu.
Maçın hakemi Suat Arslanboğa, VAR odasıyla görüştükten sonra oyunu devam ettirdi.
Kırmızı kart isyanı!
Müsabakanın 59. dakikasında sarı kart gören Emre'nin, 72. dakikada Badji’ye yaptığı sert müdahalenin ardından, kırmızı kart görmesi gerektiğini belirten Bursasporlu futbolcular, hakeme itirazda bulundu; ancak karşılaşmanın hakemi o görüşte değildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Emre Taşdemir'i 73'te oyundan alarak yerine Linnes'i soktu.
Bursaspor'dan sert tepki!
Resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Top ayaktan çıkmadan çok önce çizilen ofsayt çizgisine, verilmeyen penaltıya ve Emre`ye çıkmayan ikinci sarı karta çocuklar bile kanmaz. Kalem de siz de düdük de ama vicdan nerede!" ifadelerine yer verildi.
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