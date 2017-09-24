Bursa'da Aslan gibi geri dönüş!

STAT: Bursa Büyükşehir Belediyesi

HAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Serkan Ok (xx), Süleyman Özay (xx), Mustafa Öğretmenoğlu (xx)

BURSASPOR: Harun Tekin (xxx), Barış Yardımcı (xx) (Dk. 62 Paschal Okoli x), Titi (xx), William Ekong (xx), Aziz Behich (xxx), Mikel Agu (x), Emmanuel Badu (x), Dzon Delarge (xx) (Dk. 74 Yusuf Erdoğan x), Pablo Batalla (xx), Jires Kembo (xx) (Dk. 82 Josua John ?), Bogdan Stancu (xx)

YEDEKLER: Muhammed Şengezer, Ertuğrul Ersoy, Merter Yüce, Paschal Okoli, Furkan Soyalp, Cristobal Jorquera, Bilal Kısa, Josua John, Yusuf Erdoğan, Deniz Yılmaz

GALATASARAY: Fernando Muslera (xxx), Mariano Ferreira (x) (Dk. 64 Yasin Öztekin x), Maicon Pereira (xx), Serdar Aziz (xx), Iasmin Latovlevici (x) (Dk. 64 Sofiane Feghouli xx), Tolga Ciğerci (xx), Fernando Reges (x), Papa Ndiaye (xx), Garry Rodrigues (xxx) (Dk. 84 Jason Denayer ?), Younes Belhanda (xxx), Bafetimbi Gomis (xx)

YEDEKLER: Eray İşcan, Ahmet Yılmaz Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Koray Günter, Jason Denayer, Sofiane Feghouli

GOLLER: Dk. 14 Dzon Delarge (Bursaspor), Dk. 74 Sofiane Feghouli, Dk. 81 Tolga Ciğerci (Galatasaray)

SARI KART: Dk. 68 Serdar Aziz (Galatasaray)

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada Bursaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Barış Yardımcı ceza sahasına doğru ortasını yaptı, ancak kale önünde Bogdan Stancu topa istediği vuramayınca meşin yuvarlak kaleye paralel olarak ceza sahasını terketti.

11'inci dakikada Galatasaray etkili geldi. Younes Belhanda, şık bir şekilde Titi'den sıyrılarak ceza sahasına sağ çaprazdan girdi, yaptığı vuruşta ise top Mikel Agu'ya çarparak yumuşadı. Akabinde kaleye yönelen topa son anda kaleci Harun Tekin hakim oldu.

12'nci dakikada Galatasaray atağında sol kanattan gelen topla buluşan Gomis, ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan zor pozisyonda yerden sert vurdu. Kaleci Harun Tekin, soluna gelen topu güçlükle çıkararak kornere gönderdi.

14'üncü dakikada Bursaspor golü buldu. Kendi yarı alanından hızlı çıkan yeşil beyazlı ekipte Jires Kembo, sol kanatta Mariano'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine doğru yerden ortasını yaptı. Fernando'dan seken topu arka direkte önünde bulan Dzon Delarge ise uygun pozisyonda topu filelere gönderdi: 1-0

22'nci dakikada Belhanda, sağ kanatta ceza sahasına yakın bir noktada serbest vuruştan ortasını yaptı. Savunmadan seken top arka direkteki Gomis'le buluşurken, tecrübeli oyuncunun bu şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

23'üncü dakikada Bursaspor etkili geldi. Barış Yardımcı sağ kanatta aldığı topla hızlı çıkarak ceza sahasına girmeden ortasını yaptı. Arka direkte topla buluşan Stancu'nun vuruşunda kaleci Muslera son anda ayağıyla müdahale ederek, topu kornere doğru uzaklaştırdı.

34'üncü dakikada Latovlevici sol kanattan içeriye doğru ortaladı. Ön direkteki Tolga Ciğerci'nin kafa vuruşunda kaleci Harun topu kornere tokatladı.

35'inci dakikada Galatasaray bu kez sağ kanattan geldi. Mariano'nun içeriye doğru gönderdiği topa Gomis iyi yükselerek kafa vurdu, ancak top uzak kale direğinin hemen yanından dışarı çıktı.

40'ıncı dakikada Galatasaray bir kez daha gole yaklaştı. Belhanda'nın aktardığı pas ile ceza sahası yayının hemen dışında topla buluşan Rodrigues gelişine sert şutunu çekti, ancak savunmada Titi kale önünde topu son andaki müdahalesiyle kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Bursaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

55'inci Galatasaray'da Mariano sağ kanattan Gomis'e doğru gönderdiği topta Aziz Behich araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi. Kornerden gelen topta ceza sahası içerisinde karambol yaşanırken, Tolga Ciğerci'nin vuruşunda ise Aziz Behich'e çarpan top bir kez daha kornere çıktı.

58'inci dakikada Rodrigues sağ kanattan içeriye doğru ortaladı, arka direkte Barış Yardımcı topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında bir kez daha Rodrigues ortalarken, yine savunmada topu uzaklaştıran isim Barış Yardımcı oldu.

60'ıncı dakikada Belhanda'nın sağ kanattan yaptığı ortaya ön direkte yükselen Maicon kafa vuruşunu yaptı, ancak uzak kale direğine doğru yönelen topu kaleci Harun Tekin son anda çelerek mutlak golü önledi.

66'ncı dakika Batalla, pasını Stancu'ya aktardı. Stancu ise sol kanattan yeniden topu Batalla'ya doğru ortalarken, Galatasaray savunması tecrübeli oyuncunun pozisyonunu bozarak topu kornere gönderdi ve tehlikeyi önledi.

74'üncü dakikada Belhanda ile paslaşan Rodrigues, ceza sahası çizgisinin gerisinden vuruşunu yaptı, sert gelen şutta kaleci Harun Tekin topu kornere gönderdi.

74'üncü dakikada Galatasaray golü buldu. Kornerden Belhanda'nın yaptığı ortada kaleci Harun Tekin topu yumrukladı. Ancak kısa kalan topu ceza sahası dışında önünde bulan Feghouli, sağ çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skora dengeyi getirdi: 1-1

81'inci dakikada Galatasaray ikinci golünü buldu. Sağ kanattan Yasin'in içeriye doğru ortaladı. Bursaspor savunmasında Ekong'un müdahalesi yetersiz kaldı. Topu önünde bulan Tolga Ciğerci'nin, ceza sahası yayı üzerinden yaptığı gelişine vuruşta ise meşin yuvarlak kaleci Harun'un solundan filelerle buluştu: 1-2

Karşılaşmanın kalan bölümlerinde oyun kontrolünü elinde tutan Galatasaray mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 6. haftasında Bursa'da oynanan Bursaspor-Galatasaray karşılaşmasında her iki teknik adam, geçen haftaki ilk 11'lerinde değişiklikliğe gitmedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada, geçen hafta deplasmanda 4-2 kazandıkları Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasının ilk 11'ini sahaya sürdü.

Galatasaray'da da teknik direktör Igor Tudor, geçen hafta 2-0 galip geldikleri Kasımpaşa maçının ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Bursaspor, maça Harun Tekin, Barış Yardımcı, Titi, Ekong, Aziz Eraltay, Agu, Badu, Delarge, Batalla, Ekoko ve Stancu, Galatasaray ise Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Tolga Ciğerci, Belhanda ve Gomis ilk 11'iyle başladı.

Bursaspor'da Muhammed Şengezer, Ertuğrul Ersoy, Merter Yüce, Paschal, Furkan Soyalp, Jorquera, Bilal Kısa, John, Yusuf Erdoğan ve Deniz Yılmaz, Galatasaray'da ise Eray İşcan, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Linnes, Koray Günter, Denayer ve Feghouli yedek kulübesinde bekleyen isimler oldu.

-Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu statta

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, müsabakayı tribünden izledi.

Çavuşoğlu, karşılaşmayı protokol tribününden Bursa Valisi İzzettin Küçük ve Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay ile birlikte takip etti.

- Tribünlerde 50. yıl koreografisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve 2 yıl önce açılan statta tribünlerin tamamı ilk kez bu karşılaşmada doldu.

Her iki takım taraftarları, tribündeki yerlerini alarak takımları lehine tezahüratlarda bulundu. Bu arada bir Bursaspor taraftarı, maraton tribününe “Benimle evlenir misin Sabiha?” pankartı açtı.

Bursaspor taraftarları, takımlarının sahaya çıkışı sırasında tribünlerde koreografi yaptı. Teksas taraftar grubunun 50. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yapılan koreografide, maraton tribününde “Teksas”, kale arkası tribününde ise "50. yıl" yazısı oluşturuldu.

Bu arada Teksas Tribünü'nün önüne “1967 Kimse Yokken Teksas Vardı 2017” pankartı asıldı.

SERDAR AZİZ ISLIKLANDI

Dzon Delarge'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Galatasaray maçın son çeyrek diliminde hayata tutundu. Sarı kırmızılı ekip, Feghouli ve Tolga'nın kaydettiği gollerle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. 32 bin 677 biletli seyircinin tribünde yer aldığı maçı Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da takip etti. Karşılaşma boyunca Bursaspor taraftarı, yeşil beyazlı ekibin eski oyuncusu Serdar Aziz'i ıslıklarla protesto etti.