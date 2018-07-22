Bursa,Okaka için son aşamada
Forvet hattında elinde alternatifi kalmayan Bursaspor, gündemindeki 1 numaralı isim olan Stefano Okaka için son düzlüğe girdi.
Forvet hattında elinde alternatifi kalmayan Bursaspor, gündemindeki 1 numaralı isim olan Stefano Okaka için son düzlüğe girdi.
Yeşil-Beyazlı ekip, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford forması giyen ve 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu için imza aşamasına kadar geldi. İtalyan futbolcu, Timsah ile yıllık ücret konusunda anlaştıktan sonra imza için Bursa’ya gelecek. (Fanatik)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle