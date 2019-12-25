Bursa Büyükşehir, Kupa Voley’de tur peşinde

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği AXA Sigorta Efeler Liginde ilk devreyi 6ncı sırada tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kupa Voley erkekler kategorisi 1inci etap rövanş maçında yarın İnegöl Belediyesporu ağırlayacak. İlk maçta 3-1 mağlup olan Bursa Büyükşehir, sahasında tur arayacak.



Bursa Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Fazıl Demirci, tur atlayacaklarına inandıklarını söyledi. Hüseyin Koçun sakatlığının takımı olumsuz etkilediğini belirten Demirci, İki Bursa ekibinin keyifli mücadelesi olacak. İlk maçımızı 3-1 kaybettik. Kaptan Hüseyin Koçun sakatlığı takımı olumsuz etkiledi. İnegölde istediğimiz mücadeleyi veremedik. Rakibimize karşı tutuk oynadık. Şimdi tamamen maçı kazanmaya odaklandık. Oyuncularımız hazır. Ben takımıma inanıyorum. Onlar birçok zoru başardılar. Öncelikli hedefimiz maçı 3-0 ya da 3-1 kazanmak ve altın sete taşımak. Sonrasında ise altın seti de kazanarak tur atlamak. Seyircimizin desteğine ihtiyacımız var. Bütün voleybol severleri Cengiz Göllü Voleybol Salonuna bekliyoruz ifadelerini kullandı.



MAÇA GEL, FOTOĞRAF ÇEK, FORMA KAZAN



Yeşil-beyazlıların yarın saat 19.00da oynayacağı İnegöl Belediyespor karşılaşmasını tribünden takip edenler forma kazanma şansı yakalayacak. Forma almak isteyenlerin maç içinde çektikleri fotoğrafları Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübünün sosyal medya hesaplarını etiketleyerek paylaşmaları gerekiyor. Maçın ardından yapılacak kura çekimi ile forma sahibini bulurken, kazanan isim de kulübün sosyal medya hesaplarından açıklanacak.

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