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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
DHA
24.06.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Bursa BŞB basketbol altyapı seçmelerine yoğun ilgi!

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Bursa BŞB basketbol altyapı seçmelerine yoğun ilgi!

Bursa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı altyapı seçmeleri tamamlandı. 22-23 Haziran tarihlerinde Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda yapılan seçmelere 500'ü aşkın aday sporcu katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, kadın ve erkek basketbol takımları için 22-23 Haziran tarihlerinde altyapı seçmeleri yaptı.

Birinci gün 2005-2010 arası doğumlu kız sporcuların, ikinci gün ise 2001-2009 doğumlu erkek sporcuların katıldığı alt yapı seçmelerine Bursa ve çevre illerden 500'ü aşkın sporcu katıldı.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü antrenörleri nezaretinde, Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda gerçekleşen seçmelerde sporcular, temel basketbol hareketleri, koordinasyon ve 5x5 antrenman maçının ardından puanlandı. Tribünleri dolduran sporcu aileleri de tribündeki yerlerini alarak, sporcuların heyecanına ortak oldu.

Seçmelerin ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yönetim kurulu üyesi Yunus Emre Gelen ve Kulüp Müdürü Yüksel Arslan katılımlarından dolayı sporculara teşekkür etti.

Katılımın yoğunlundan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Gelen ve Arslan, altyapıya katılan sporcuları tebrik etti.

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Bursa BŞB basketbol altyapı seçmelerine yoğun ilgi

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