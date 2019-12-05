VAR’ın ciddi sorunlara yol açtığını ifade eden Ceferin, şunları söyledi: “Bu konu tam bir karmaşa. Örneğin ben ofsayt için 1 veya 2 santimin yeterli olduğunu düşünmüyorum. IFAB’a değişiklik önereceğiz. VAR yüzünden bugünlerde burnun uzunsa ofsaytta kalıyorsun! 10-20 santim pozisyonlarda tolerans kullanmalıyız. Gol oluyor, futbolcular sevinemiyor bile. Kenardan ‘Bekle’ diye ses geliyor. Sistemden memnun değilim ancak geri alamayız. Şu anda sistemi iptal ediyoruz dersek bizi öldürürler. UEFA’nın turnuvalarına etkide bulunamayız çünkü UEFA Hakem Kurulu başkanı Rosetti bunu yapabilmemiz için VAR’da bariz bir hata olması gerektiğini savunuyor.”

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